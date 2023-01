Expediente Q | Riesgo

No sería lamentable la fecha del encuentro entre Atlas y Gallos Blancos, este fin de semana en Querétaro, si no tuviéramos que recordar los horripilantes hechos del 5 de marzo de 2022.

Y es que no se puede olvidar fácilmente cuando la turba fuera de control agredió de manera casi mortal, pero sí criminal, a decenas de aficionados de Jalisco, no hay que dejar de lado tampoco el comportamiento poco amigable que tuvieron los aficionados de los zorros del Atlas, nuevamente se viene este encuentro, pero las consecuencias las están pagando casi todos los aficionados y es que será un encuentro a puerta cerrada, donde obviamente no habrá aficionados.

La fiesta del fútbol profesional en Querétaro, lamentablemente, se apaga porque los dueños de la franquicia no piensan invertir un peso más en un negocio que no va a dejar ni un centavo en los próximos meses.

La enorme afición de Gallos, que ha sufrido infinidad de decepciones, hoy está ante la más grande: no poder acudir al estadio a apoyar a su equipo cuando más lo necesita.

Por los hechos de violencia de aquel 5 marzo, ya solamente continúan en proceso tres personas de los 72, que en algún momento tuvieron que enfrentar a la justicia; los facinerosos, que fueron en algún momento vinculados a proceso, disfrutaron de las mieles de la justicia mexicana y se fueron por procesos abreviados y hoy en libertad enfrentan esta situación.

Este fin de semana se llevará a cabo ese encuentro y el fútbol no volverá a ser el mismo en Querétaro, eso tómelo por seguro; lo cierto es que si se quiere ver por televisión hasta eso también habrá que pagarlo.

DE REBOTE

La dirigencia de Morena en Querétaro es la única no enterada, y mucho menos entusiasmada, con el auge que tiene este partido a nivel nacional, e incluso local, eso va a influir y mucho. Es el sello de la casa de quien la puso.