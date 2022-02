Expediente Q | Riesgos

Muchos son los riesgos a los que están expuestos los periodistas, reporteros, comunicadores, blogueros y todos los sinónimos que pueda recibir una persona que se dedica a esta actividad.

La labor está amenazada por todos lados, primero por los poderosos que definen quién es periodista y quién no lo es; la segunda es por los mismos políticos que ven con mucho desdén a los periodistas y el crimen organizado que amenaza y mata periodistas cuando sus intereses se ven afectados.

Hoy la amenaza es muy preocupante porque desde el púlpito presidencial se ataca, se menosprecia, se divide a la sociedad y se le dice que hay periodistas buenos y hay periodistas que están en contra del presidente.

El papel del periodismo no es de acompañar al poderoso en todas sus acciones y aplaudirles, es criticar y cuestionar lo que no este dentro de los márgenes de la ley o lo políticamente incorrecto; hoy desde presidencia se sugiere que deben existir periodistas que apoyan al presidente y lo que no estén en esa situación están en contra de la transformación.

Cuando se denuncia la existencia de una mafia, las mafias deben ser combatidas con el peso de la ley y no con el peso del hombre poderoso; las mafias que cometen delitos deben de ser juzgadas y deben desmantelarse; Obvidio Guzman, obtuvo la clemencia presidencial y un periodista reconocido y la actividad de la comunicación lo único que logra son lo insultos todos los días y además la amenaza que los ataques seguirán y que no se quedará con los brazos cruzados. Lo que eso signifique.

DE REBOTE

Más de 7 mil asistentes sin sana distancia y sin cubre bocas es uno de los saldos que dejó el concierto del fin de semana de Alejandro Fernández en Juriquilla. La reactivación económica es muy importante, pero debería de existir piso parejo para todos los “emprendedores” la Unidad de Protección Civil Municipal, no se dio cuenta de la violación al reglamento y poco quiere hacer al respecto; la veda electoral es un pretexto perfecto para no informar nada.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar