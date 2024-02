Expediente Q | Risa

Se los dije, no vamos a aburrirnos en las campañas electorales que están por comenzar, y es que las famosas alianzas y coaliciones de forma parcial tendrán mucha tela de dónde cortar.

El truene entre Morena y el Verde Ecologista, comienza a subir de tono y las injurias comienzan a circular, sobre todo el Verde, que se creyó con toda la autoridad moral y con los números para doblegar a Morena.

Los diferentes grupos en Morena ante la ausencia de un liderazgo fuerte y comprometido con una causa, lo único que hace es administrar el conflicto y los enfrentamientos entre las diferentes tribus; ahí vemos Gilberto Herrera impulsando a sus leales y Santiago Nieto, promoviendo ex panistas como Armando Rivera; sin hacer conflicto Paloma Arce, Max García y Mauricio Ruiz Olae, esperan definiciones en un proceso lento en la capital.

Pero volviendo al tema del Partido Verde, lo único que puede tener es buena recaudación de recursos y formar alianzas a conveniencia de sus dirigentes, de ahí en fuera no puede ofrecer ni estructura y mucho menos una votación en cascada por los candidatos de la pretendida alianza que ya quedó rota.

Veremos entonces a un Chema Tapía, candidato de esta franquicia en la capital y lo escucharemos pedir el voto por Claudia Sheinbaum para la presidencia de la república pero negando a Morena en la capital. Divertido.

No me imagino un debate de candidatos y candidatas a la presidencia municipal y los del Verde pegando a Morena pero aclarando que solamente son malos en la capital pero que en lo nacional son de lo mejor; vaya complicación que la franquicia del Verde armó todo por no soltar nunca el hueso y el presupuesto.

DE REBOTE

Por favor que alguien les avise a los dirigentes de Movimiento Ciudadano, que se les quiere colar una familia muy problemática en Colón, para encabezar la candidatura a la presidencia municipal de aquel municipio ¿Son o se hacen?