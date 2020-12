Expediente Q | Salarios

El Gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador busca de manera afanosa aumentar el salario mínimo cada año y es un asunto de justicia social pero también es un requerimiento que nos impone el T-MEC (Nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá).

Los salarios que se pagan en los países vecinos no tienen nada que ver con los salarios que se pagan en México y esto no le agrada a nuestros socios comerciales que se sienten en desventaja con lo barato de mano de obra en nuestro país.

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó, sin unanimidad, aumentar el salario mínimo de 123.22 a 141.7 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2021. Es la séptima vez que el salario mínimo no se fija por unanimidad por parte del Consejo de Representantes de composición tripartita; el Gobierno, representado por Conasami, votó a favor de la propuesta, así como el sector obrero, que puso sus 11 votos a favor.

Los 11 representantes del sector patronal votaron en contra de la propuesta del alza global de 15 por ciento, que fue el porcentaje que sugirió hace unos días en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, el nuevo salario pasa de 123.22 pesos diarios y se le aumentan 10.46 pesos a través del llamado Monto Independiente de Recuperación (MIR) y, después, se le aplicó un incremento porcentual de 6 por ciento. De tal forma que el salario mínimo vigente para 2021 será de 141.7 pesos diarios, lo que implica un aumento global de 15 por ciento.

Los empresarios de Coparmex aseguran que esto provocará inflación y cierre de empresas que no podrán pagar salarios de sus empleados o que tendrán que despedir gente. Con el nuevo salario mínimo un trabajador ganaría 4251 pesos mensuales y si eso no lo pueden pagar un empresario es complicado porque una familia no puede vivir dignamente.

De rebote

Nuestros vecinos de Guanajuato, se van a semáforo rojo la semana entrante y es buen momento de poner nuestras barbas a remojar, las cosas no andan como para andar de fiesta y son muchos los inconscientes que ya buscan fiesta por todos lados.

