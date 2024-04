Expediente Q | San Juan 

A los agoreros del desastre electoral para el PAN en San Juan del Río, les salieron mal sus pronósticos y es que Morena no tiene prisa y mucho menos interés por ganar esta contienda o por lo menos eso parece y en política lo que parece es.

Resulta que en primer lugar el aspirante a la candidatura a la presidencia municipal Edgar Inzunza, hoy candidato a diputado, no quiere de ninguna manera ser relacionado con el candidato Juan Alvarado y sus razones tendrá, sobre todo explicarlas una vez que las campañas finalicen.

Lo más extraño del caso es que Juan Alvarado, no hace mucho por salir a campaña y es que se habla que sus brigadistas no quieren salir a las calles por falta de recursos económicos para hacerlo y no estoy hablando de pago por esta actividad, que normalmente se hace por “convicción” y por amor al arte de la política.

No hay dinero, ni para los refrescos o para movilizarse y eso conforme pasan los días afecta y mucho; con todo y esto Juan Alvarado, candidato de Morena, se da el lujo de no salir a campaña en lunes y es que su equipo de prensa informó que no había actividades en este inicio de semana, tal vez tenga información que desconocemos y su campaña va tan bien que se puede dar esos gustos.

Los que tanto insistieron en que Morena podría ganar San Juan del Río, no contaban con estos detalles, que le restan mucho a una campaña y no lo digo yo, lo dice la historia de las campañas en nuestro país y sobre todo en Querétaro.

Es la primera semana de campañas locales y estos son algunos detalles que se dan desde el día 1 y no son nada buenos para el retador.

DE REBOTE

El experimentado Marco León Hernández, tuvo que salir al quite en una rueda de prensa anunciada con el candidato de Morena, Verde y PT a la capital, Chema Tapia, el actor principal nada más no llegó, al compromiso con medios de comunicación y los expriistas Rentería y León, se hicieron bolas con una cosa llamada 8 de 8 que se supone es un ejercicio de transparencia que no supieron explicar.