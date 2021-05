Expediente Q | San Juan

En San Juan del Río traen buena fiesta en el chapulineo de militantes de partidos políticos, cada día se presumen los partidos quién ha logrado más chapulineo: los que van del PAN al PRI, los que van del PRI a Morena o los que van del PRI al PAN. También los que de un partido ahora brincan a la independencia.

Por ejemplo, los integrantes de la planilla de candidatos a regidores del partido Morena que acompañaron al candidato a la alcaldía Juan Alvarado, decidieron retirarse de la contienda a manera de protesta ante lo que consideraron una imposición de su abanderada, tras retirar a su candidato inicial para acatar un ordenamiento del IEEQ por equidad de género.

Dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Juan del Río, ante el anuncio de que su ex presidente municipal priista Fabián Pineda anunció que apoyaría al candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal, Roberto Cabrera Valencia, pues los priistas aseguran que “ya ni apoyaba al PRI, ya andaba operando con otros.

El chapulineo y cambios de camisetas es impresionante y queda claro que hoy el asunto de la ideología es más que un pretexto para no perder el anhelado hueso o la morralla que pueda quedar y no salirse de la jugada; los chapulines se han multiplicado en últimas fechas y seguramente no será la última elección; así es que no olvide con que camisa juegan en este 2021 porque seguramente en la siguiente elección veremos más cambios, es la naturaleza de los que juegan en política , sobre todo si el único interés es el “hueso”.

DE REBOTE

La candidata del PRI al gobierno de Querétaro le hace el llamado a la Guardia Nacional, para que el próximo 6 de junio se vigile la jornada electoral y es que dice que en 2015 hubo hechos violentos, que hasta automóviles incendiados de manera intencional; tal vez lo que no recuerda Abi es que él ponía parte de ese talento para esas mañanas, en aquellos años la jugó en contra del PRI; afortunadamente hoy es su flamante candidato a la presidencia municipal de Corregidora.





