Expediente Q | Seguros 

Las constantes quejas por el servicio de transporte público urbano en Querétaro, me queda claro que las autoridades las atienden de manera seria y profesional y es que no es para menos porque son miles de personas las que a diario padecen los retrasos en rutas, la falta de estas y otros imprevistos que tiene el servicio en la zona metropolitana.

El modelo nuevamente fue cambiado para prestar un mejor servicio, hay nuevos prestadores de servicio y se supone que ya no compiten por una cuenta sino que recibirán su pago por el servicio, de acuerdo a los kilómetros recorridos y al servicio prestado, sobre todo si no hay quejas y malos tratos al usuario; ya no compiten por el pasaje y solamente tienen que cumplir con sus tiempos establecidos entre otras cosas.

Algo que no se pueden dar el lujo las autoridades, es permitir que los malandrines hagan de las suyas en el transporte público en Querétaro, sería lo peor que le puede pasar y es que entre lo malo del servicio no se le puede agregar el ingrediente de la inseguridad con ratas atacando a los usuarios y choferes; por eso la importancia del uso de tarjeta de prepago para evitar manejo de efectivo, aunque los teléfonos móviles hoy son un atractivo botín para los rateros.

En cifras compartidas recientemente aseguran que disminuyó hasta en 61.5 por ciento el robo a transporte público durante 2022, así lo dice la dependencia de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro.

Hace un par de días un operador de la ruta 14 de transporte público “Qrobús” sufrió asalto y despojo de dinero de la cuenta del día, fueron 300 pesos, y su teléfono móvil, en la colonia San Pablo; un ratero abordó la unidad para cometer su fechoría, estuvo algunos minutos sentado como cualquier pasajero, el asaltante terminó por amagar al conductor y cometer el ilícito.

Le digo que son cosas que se deben de atacar porque son muchos problemas en el transporte público como para dejar crecer algo que ofende mucho a la sociedad, son delitos patrimoniales y es justo eso, lo que todos los días los queretanos buscan mejorar.

DE REBOTE

Los exámenes de evaluación, control y confianza que certifican a las policías en Querétaro, son falibles, no pudieron ubicar a dos policías degenerados que obligaron a una mujer a mantener relaciones sexuales con el par de cerdos (con todo respeto). Supuestamente la detenida habría cometido una falta administrativa.