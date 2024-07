Expediente Q | Señalados

La falta de profesionalismo en el tratamiento del alcoholismo en los anexos (centros de rehabilitación) en México es un problema preocupante que afecta tanto a los pacientes como a sus familias.

En estos centros que son muy necesarios ante el crecimiento de diversas adicciones, una constante es que operan sin la supervisión adecuada de las autoridades sanitarias y esto trae prácticas inadecuadas y, en algunos casos, a abusos y maltratos de los pacientes.

En muchos casos, el personal de estos centros no cuenta con la formación necesaria para tratar adecuadamente el alcoholismo o adicción a diversas drogas, la falta de profesionales de salud mental y adicciones calificadas puede resultar en tratamientos ineficaces o incluso dañinos.

Algunos anexos utilizan métodos de tratamiento que no están basados en evidencia científica, sino en lo que diga “el padrino” que normalmente es un ex adicto y en algunos casos y situaciones se llega a castigos físicos y psicológicos que no sólo son ineficaces, sino que también pueden empeorar la situación del paciente.

Todo esto ante una necesaria y urgente política pública para tratar estas enfermedades que crecen día a día. Las instalaciones de muchos anexos son inadecuadas, careciendo de las condiciones básicas de salubridad y seguridad.

Para abordar estos problemas, es necesario que se implementen y refuercen regulaciones estrictas, se capacite adecuadamente al personal, y se promueva un enfoque basado en evidencia y respeto hacia los pacientes. Hay reportes de abusos y violaciones de derechos humanos en algunos anexos, incluyendo malos tratos, violencia física y emocional.

En Querétaro en este 2024, han fallecido lamentablemente 3 personas dentro de estos centros y México, no toma en cuenta la rehabilitación como una política pública específica y profesional. Nadie ve el crecimiento en consumo de drogas ilícitas y sobre todo las ilícitas. Nadie quiere ver.

DE REBOTE

Nuevo centro de mando de la Policía Estatal, está por entregarse y con esto el secretario de seguridad ciudadana, Iovan Elias Pérez, sigue reforzando la confianza que le tiene el gobernador del estado Mauricio Kuri, que casi todos los días se saludan y acuerdan en persona, está muy cerca. Mucho.