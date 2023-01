Expediente Q | Separación

A una parte de los habitantes de la comunidad marmolera de Vizarrón, le pasa lo mismo que a los habitantes de Santa Rosa Jáuregui en Querétaro; tienen intenciones de separarse de los municipios de los que forman parte pero no cumplen con las disposiciones que marcan la ley orgánica de los municipios de Querétaro.

Desde hace algunos años acarician esta idea y es hace algunos meses, que hay un comité de habitantes de esta comunidad, que a su parecer cumplen con varios requisitos para ser municipio por la condición económica que dicen tener, el número de habitantes y la extensión territorial; los integrantes del comité aseguran que tienen la capacidad para recaudar impuestos y contar con una estructura administrativa y lograr su sueño anhelado de ser municipio.

Otro de los argumentos que esgrimen los del Comité Pro Municipio Libre, es que la comunidad se siente olvidada y relegada a comparación con Cadereyta, dicen tener un plan de desarrollo económico social y cultural; aunque en el Cabildo de Cadereyta, tampoco es un tema que pretenda discutir y darle seguimiento.

Cadereyta es el municipio con mayor extensión territorial en Querétaro y eso no quiere decir que tenga que separarse, porque no pueda con sus atribuciones, una cosa es que esté endeudado por malas prácticas en el pasado y deba algunos millones de pesos en laudos laborales y otra es que no cumpla con sus funciones para brindar servicios en sus comunidades.

Después de su visita a la legislatura y el diálogo con algunos diputados este comité se va a encontrar con el punto de vista del gobierno estatal que a través de Martín Arango, subsecretario de gobierno ya refirió que la conformación de Vizarrón como un municipio pues no es factible ya que no cumple con los requisitos que establece la ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, respecto a los impuestos que hoy los ciudadanos de Vizarrón, dejan al municipio y lo que el municipio realiza en favor de esta comunidad de Vizarrón, no hay un balance que permita tomar una decisión de este tipo además del número de habitantes de la comunidad no le permite aspirar a eso, se quedarán con las ganas por este momento.

DE REBOTE

La protección a corridas de toros en Querétaro seguirá y todo porque las organizaciones que pretenden la prohibición en la entidad, no son de aquí y la supuesta afectación a la que hacen referencia no es válida, porque sus integrantes no radican en la entidad, legisladores rechazan la intención por su mala argumentación.