Expediente Q | Sigue

En países subdesarrollados y lastimados económicamente los aumentos salariales para los funcionarios públicos puede ser un tema complicado, controvertido y ofensivo; si bien es cierto que los empleados del gobierno desempeñan un papel importante en la administración y prestación de servicios públicos esenciales, como educación, salud, seguridad y justicia; los aumentos salariales en esta situación deben considerarse cuidadosamente debido a las limitaciones económicas y las desigualdades existentes.

Los recursos están limitados y es difícil para el gobierno financiar aumentos salariales significativos para los funcionarios públicos; los aumentos salariales desproporcionados para los funcionarios públicos, crecen las desigualdades existentes en estos municipios como Colón.

En el gobierno la población tiene la idea y fundamentada que los salarios de los funcionarios son considerablemente más altos que los salarios promedio en el sector privado.

Un aumento significativo en los salarios de los funcionarios públicos genera resentimiento y descontento entre aquellos que no tienen empleo en el sector público o que trabajan en empleos con salarios más bajos en otros sectores de la economía.

No hay manera de justificarlo y ahora regidores en ese municipio tratan de justificar algo que no es justificable, Gaspar Trueba, regidor independiente, dice que “no hay que hacer ruido donde no lo hay, el tema es muy sencillo: se aprobó ese aumento con la finalidad de que podamos estar gestionando más para la ciudadanía”.

Ahora resulta que quieren dinero para regalarlo y presumir con sombrero ajeno, como se dice coloquialmente, el aumento a sus dietas no garantiza necesariamente una mejora en la prestación de servicios; no se puede negar que los empleados del gobierno merecen salarios justos y condiciones de trabajo dignas, pero hay de modos a modos.

DE REBOTE

Fiel a su estilo, el académico y con grado de doctorado Gilberto Herrera recurre a formas primitivas de llamar la atención para hacer política, su alma mater debe darse de topes porque seguramente en las aulas del Tecnológico de Monterrey, nunca hubo alguna asignatura dedicada a “marchas o reventar asambleas”.