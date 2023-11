Expediente Q | Terreno

Abierto totalmente en la búsqueda de la candidatura de Morena al senado de la república el queretano Santiago Nieto, asegura que se apuntará en estos días para el proceso y que esperará los resultados de la extraña encuesta que elaborará su partido.

Santiago Nieto, reconoce que en el paso por la administración de Enrique Peña Nieto, dejó muchos enemigos y que se le multiplicaron en su paso por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asegura que tiene experiencia y conocimiento técnico y jurídico para ir al senador por Querétaro, el ex zar antilavado, dice que el partido Morena, ha volteado a ver a las personas más necesitadas pero también está de acuerdo que se necesita fortalecer la clase media con una visión de real democracia.

Tiene claro que la clase baja debe escalar a clases media y que la errónea distribución del recurso es lo que nos tiene así; la corrupción es una cuestión que se tiene que corregir.

Para Santiago Nieto, existen 4 queretaros, con profundas realidades y desigualdades, ubica un gran problema de seguridad en la entidad y Morena tendrá que crecer y resolver la situación, porque es un solo partido en el poder.

El problema de Movilidad de Querétaro, es innegable y el morenista asegura tener claro el destino de Querétaro; el problema de agua que enfrenta la entidad es otro asunto y no comparte la visión rijosa de Gilberto Herrera, para enfrentar el problema.

El morenista no dejará por lo pronto su presencia en Querétaro, a pesar de ser el procurador de justicia de Hidalgo y no es algo que por el momento le quite el sueño.

DE REBOTE

Hay tiro me dicen, el Secretario de Seguridad Ciudadana en Querétaro, Iovan Elías Pérez, reconoce como su jefe y mando al gobernador del estado y punto; nadie más puede interferir en esa relación y a pesar de que quieran impulsar a otra persona mantendrá sus lealtades firmes.