Expediente Q | Tiro

Hay tiro cantado al menos en Querétaro. Y es que el ex “zar” anti corrupción del Gobierno federal, Santiago Nieto Castillo, le deja claro al senador ausente Gilberto Herrera que no utilice los programas sociales con fines electorales; si bien Herrera no es el delegado de la Secretaría del Bienestar en Querétaro, es el un bastión político del ex rector universitario.

De manera tajante, Nieto asegura que “Bienestar en Querétaro debe entender que su función es apoyar a las personas menos favorecidas y no debe estar apoyando a una candidatura en particular. Se han estado utilizando estos programas sociales para promocionar un espacio".

Santiago Nieto fue más allá y dijo que buscarán que estas prácticas se acaben, pues el condicionamiento al voto a través de los programas sociales es un delito federal y mire que conoce de eso porque fue magistrado electoral por varios años.

Gilberto Herrera, fiel a su estilo no declara nada y se mantiene ausente pero seguramente se siente acorralado ante el aviso del ex titular de Unidad de Inteligencia Financiera.

Por lo pronto, a la que le toca pagar los platos rotos es a la delegada del Bienestar en Querétaro, quien ya rechazó el uso irregular de recursos con fines electorales; ya reprobó las declaraciones de Santiago Nieto, dice que son lamentables, ya que un ex funcionario federal no debería buscar desprestigiar el trabajo de la delegación con fines políticos personales.

La entrega de despensas y apoyos es algo que niegan los seguidores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México pero en Querétaro, al menos Santiago Nieto, los ve muy afanosos a los seguidores de Gilberto Herrera, desde la tenebra, acudiendo a eventos de la corcholata preferida de “ya saben quien”.

El ex rector y senador está acorralado ante la denuncia de Santiago Nieto y la demanda de amparo de beneficiarios de la pensión del Bienestar y esto apenas comienza.

DE REBOTE

Sigue Luis Nava enfocado en el trabajo y la educación, asegura invertir en ciudadanos mejor preparados y equipados para enfrentar el futuro, les entregó becas a jóvenes del Colegio de Bachilleres. Los demás distraídos con “espectaculares” anuncios.





