usto en este momento de inseguridad que se vive en el país el Instituto Nacional de Geografía (INEGI) da a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que muestra la percepción de la población sobre la seguridad pública urbana. Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo, Ciudad Obregón, Naucalpan de Juárez, Zacatecas, Irapuato y Uruapan con 96.8, 95, 92.1, 89.4, 89 y 86 por ciento, respectivamente.

Las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Los Cabos, San Nicolás de los Garza, Piedras Negras, Tampico y Puerto Vallarta con 16.2, 20.2, 24.6, 24.8, 25.3 y 26.6%, en ese orden.

Querétaro, mejoró en la percepción un 39 por ciento de ciudadanos se siente inseguro en la ciudad; no estamos entre las ciudades donde los habitantes se sienten más seguros y es que la exigencia de seguridad cada día es mayor por parte de los ciudadanos.

El gobernador Mauricio Kuri, presidentes municipales y encargados de áreas de seguridad acordaron en el Consejo Estatal de Seguridad; la incorporación de 100 policías cada año, más tecnología, sanciones mayores por faltas administrativas, una policía de proximidad y la coordinación interinstitucional que quedó incluida en Programa Estatal de Seguridad 2022-2027 que fue presentado y aprobado.

Mauricio Kuri González, aseguró y se comprometió a que en Querétaro, haya cero tolerancia para quien viole la ley y no haya espacios para el delito; no puede existir peor tragedia que la falta de estado de derecho y que no se respeten las leyes.

Los criminales organizados y los comunes, no pueden sentar sus bases aquí y los ciudadanos tendrán que presentar un comportamiento ejemplar, los policías están obligados a ser profesionales y respetar a los ciudadanos de bien.

De Rebote

