Expediente Q | Tragedia

Ver las imágenes de decenas de vagones del ferrocarril repletos de migrantes de todas partes del mundo intentando cruzar nuestro país para llegar a la frontera norte e intentar ingresar a los Estados Unidos, debería de llevarnos a la reflexión de lo podrido que está el mundo y sus gobiernos.

Esas son olas de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos, han llenado las líneas férreas y la respuesta de los ferrocarriles mexicanos, que más bien son empresas con capital estadounidense; es detener de manera temporal los trenes.

Por lo pronto la operación de 60 vehículos están detenidos por cerca de 4000 migrantes que abordan los vagones intentan llegar a los Estados Unidos, es un importante aumento de migrantes, porque también el discurso en los Estados Unidos va cambiando conforme pasan los días por las campañas electorales y de hablar de México, también vamos para lo mismo.

Lo malo del asunto es que hay muerte de migrantes, hay lesionados por intentar trepar el ferrocarril; hay intentos de estampidas, cientos de migrantes intentan sobrevivir en nuestro país y continuar su camino y la crisis está en Guanajuato, Chihuahua, Zacatecas y un número importante de localidades de nuestro país.

Qué hacen los gobiernos de Centroamérica y el Caribe para no expulsar a tantas personas, sus políticas para el desarrollo de las personas no son eficaces son para beneficio de la clase política y son para beneficio de los amigos y socios de sus tropelías.

En México, como en otros países de este continente desde hace décadas expulsamos personas por la falta de oportunidades y `por las crecientes desigualdades que no cambian y que no se ve una mejor esperanza con los gobiernos de la transformación y es que estamos igual o peor de endeudados y con más de la mitad de la población en pobreza y esa realidad no se puede ocultar.

Ya vienen campañas y todos volverán a vender esperanza y mover emociones, de las soluciones luego hablamos.

DE REBOTE

Hoy estará la recién nombrada consejera de la Judicatura Celia Maya, compareciendo ante reporteros y escucharemos a una fortalecida morenista, con lo que eso signifique.