Expediente Q | Tragedia

Debemos de estar preparados para otra pandemia que se nos avecina y es la del consumo de drogas sintéticas, altamente adictivas y dañinas al ser humano.

El tráfico ilegal de fentanilo causa graves estragos en Estados Unidos y comienza hacerlo en México, esta droga es un opioide sintético que ha dejado muertes por sobredosis en los Estados Unidos y la tendencia es ascendente, así lo indican análisis serios de universidades en aquel país.

Las organizaciones criminales más importantes en nuestro país se mantienen como los principales traficantes y productores de este opioides; en un reporte titulado “Impacto del fentanilo ilícito se sienten ambos lados de la frontera México Estados Unidos”, de Parker Ashmann y Alejandra Rodríguez, señala que en Estados Unidos las muertes por sobredosis han aumentado de manera exponencial durante el 2020, hablamos de casi 100,000 personas muertas a causa de esta droga.

En las recientes encuestas de consumidores de drogas en México, se habla de un consumo de esta droga y en 1000 centros públicos y privados de tratamientos de adicciones, ya se habla y se piden tratamientos para este consumo.

En un reciente informe de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic) se analizaron patrones de consumo de sustancias y 254 participantes de Sonora, Baja California Chihuahua no sabían que lo que consumen era fentanilo; esta sustancia es un fuerte opioide sintético que es muy similar a la morfina pero es 50 veces más potente que la medicina que se ocupa para atender dolores intensos de pacientes; es mezclado frecuentemente con otras drogas como cocaína, heroína, metanfetamina, MDMA que llegan a causar felicidad extrema, aletargamiento, náuseas, confusión, estreñimiento, adicción extrema, depresión o paro respiratorio, pérdida del conocimiento y muerte.

El cristal y el fentanilo, son drogas que causan además conductas violentas en los periodos de consumo y de abstinencia; los niveles de violencia en las calles pueden aumentar de manera considerable si los consumidores aumentan y no se hace algo para prevenir.

Los delincuentes lo trafican y lo venden causando muerte y destrucción y hoy, hay quienes los dejan de perseguir y los defienden para que nadie les cause daño y ellos siguen destruyendo todos los días.

De Rebote

Problemas de ricos hay varios como no encontrar refacciones para el carro de golf, que llueva y el green no pueda usarse; pero que te bloqueen la entrada la colonia con camiones y ponchallantas, no es como para que suceda en El Campanario y justo eso les pasó, parece que les llegó una versión de los Berberly Ricos, corregida y aumentada.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar