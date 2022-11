Expediente Q | Tragedia

San Juan del Río y la Ciudad de Querétaro comparten la misma problemática y me refiero a la carretera 57, la México- Querétaro que cruza la zona urbana de estas ciudades y les provoca infinidad de contratiempos; lo que antes era una ventaja inigualable, hoy se ha convertido en un problema incluso mortal.

Ayer nuevamente un tráiler que presentó una falla mecánica, es decir se quedó sin frenos, arrolló a más de 10 vehículos causando un impresionante accidente donde perdieron la vida al menos dos personas y dejó un número importante de lesionados y de una manera trágica, porque los automóviles incendiaron y destruyó a su paso todo lo que había; es el eterno tramo en obras de San Juan del Río en donde además las presuntas rampas de frenado de emergencia por increíble que parezca no funcionan; así es que, una pesada unidad de más de 40 toneladas no puede detener su loca carrera, porque simplemente no hay rampas donde frenar de emergencia, así que frenan con los autos.

Hay una propuesta que ha salido de parte de diputados federales como José Luis Báez, para que se modifique la ley y obligue a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte a dejarle a los municipios de los estados la administración, mantenimiento y regulación de los tramos carreteros federales que atraviesan zonas urbanas de capitales; propuesta que suena interesante porque hoy prácticamente municipios tienen que rogarle a la Federación para que les otorgue la administración y mantenimiento de estos tramos, que les generan problemas que son, incluso mortales sin exagerar porque hemos visto accidentes terribles en donde el transporte pesado, acaba en segundos con las vidas y sueños de muchas personas que circulan por las carreteras federales.

El transporte de mercancías que se hace a través de estas pesadas unidades es necesario para el desarrollo del abastecimiento de nuestra ciudades; lo que ya no es soportable es la situación donde los dueños de estas pesadas unidades, las cadenas de transportistas, no revisan sus unidades con profesionalismo y seriedad, hay algunos chóferes de estas unidades que es bien sabido, utilizan drogas por diferentes situaciones y lo combinan con el volante, algo que sin duda es una actitud criminal.

Alguien tiene que hacer algo de manera urgente, Querétaro la capital parece que después de años de gestiones, logrará tener el control por parte del municipio del tramo de la carretera 57.

DE REBOTE

Al igual que al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, al diputado Paul Ospital el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues también le susurro algo al oído ¿Qué sería? Es un enigma, pero de que le sacó una sonrisa socarrona y de complicidad, eso sí.