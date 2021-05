Expediente Q | Traiciones

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su candidata a gobernadora Abigail Arredondo Ramos, hizo lo que no se atrevieron hacer hace seis años y con el mismo personaje, que entonces era el poderoso secretario de gobernación del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando Miguel Ángel Osorio Chong, operó lo suficiente para que José Calzada, gobernador de Querétaro, no entregará buenas cuentas y no estuviera en el ánimo del presidente de México.

Hoy las cosas vuelven casi a lo mismo, el coordinador de la bancada del PRI Miguel Ángel Osorio, vino a Querétaro, para apoyar a su amigo y por ende a la campaña de Mauricio Kuri y del PRI y su candidata ni se acordó.

Como en aquellos años, cuando Osorio vino a Querétaro, a presenciar el partido de Gallos Blancos contra Pachuca; era secretario de gobernación y no le corrió la atención al gobernador en turno José Calzada, estuvo en el mismo estadio y deferente palco, no visitó al candidato al gobierno Roberto Loyola y lo más seguro es que tuvo atenciones para el candidato que no era de su partido.

Hoy seis años después, hace lo mismo y visita a su amigo y candidato del PAN Mauricio Kuri, al poderoso Osorio, no le importa el PRI queretano y menos su candidata, no quiere saber nada de ese tercer lugar y si por el fuera los hunde más.

Abigail Arredondo, a diferencia de aquellos años le pide a la dirigencia nacional que expulse al señor Chong. Le tocó al secretario de organización del PRI decirle a Osorio, lo que en aquel año no pude decirle a pesar del mal rato que pasó su jefe José Calzada.

Queda de manifiesto que Osorio, Chong, tiene una animadversión por el PRI de Querétaro, que difícilmente desaparecerá.

De rebote

La candidata INDEPENDIENTE Elsa Méndez, hace campaña y recibe muy buenos dividendos de sus posibles electores, tiene a su favor el ser independiente en una elección donde los partidos están con bajos bonos.

