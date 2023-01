Expediente Q | Transparentes

La administración de Mauricio Kuri la quiere con funcionarios que sean honestos y sobre todo que su forma de vida y en comunidad, no se vea alterada para mal por el hecho de ser funcionarios públicos.

Al iniciar su gobierno pidió a los integrantes de su gabinete y agregados que hicieran sus declaraciones de conflictos de intereses, patrimonial e impuestos; para este 2023 las cosas cambiaron y ahora los titulares de todas las secretarías del Poder Ejecutivo, así como integrantes del gabinete ampliado, directores y mandos medios presentarán su declaración “5 de 5”.

Esta nueva modalidad consiste en la entrega de su declaración patrimonial y de conflicto de intereses en la plataforma Declaranet de la Contraloría, además de obtener su certificación de antecedentes penales ante la Fiscalía General del Estado y tramitar su acuse de declaración anual u opinión de cumplimiento fiscal ante el SAT; además de realizarse una prueba en la Universidad Autónoma de Querétaro, para determinar si hay adicción a sustancias prohibidas.

Será un acto de buena voluntad que realicen los servidores públicos para que la ciudadanía esté al tanto de la probidad de las personas que están al frente del gobierno; es abrir mucho su vida privada pero al estar en el servicio público son de las cosas a las que deben de estar preparados.

Los funcionarios públicos están ante el escrutinio de los ciudadanos y son momentos de transparencia y sobre todo no dejar espacio a las ambigüedades, que todos los días vemos en otros espacios de gobierno en donde no podemos saber nada y simplemente nos quedamos con los putos dichos de que no hay cabida para la corrupción.

DE REBOTE

En el caso del anestesiólogo Dr. Hernández, que hoy se encuentra en prisión preventiva por el presunto delito de lesiones dolosas, por el daño cerebral a un menor de edad; hubo antes un intento de conciliación en la Comisión de Arbitraje Médico, pero no se logró un acuerdo entre las partes y por esta razón las cosas terminaron en la Fiscalía General del Estado y ahora es un caso judicializado.