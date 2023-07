Expediente Q | Transporte

Nuevamente el 8 de julio se pondrá en marcha una etapa del programa de estandarización de frecuencias de transporte público en Querétaro, es la sexta.

Se trata de la intervención de 12 rutas de transporte para la zona de San Pablo, aunque en esta ocasión no habrá nuevas rutas con camionetas tipo Van.

El gobierno no deja de hacer esfuerzos por mejorar el sistema aunque estos movimientos no parecen suficientes ante las constantes quejas de los usuarios que siguen recibiendo un servicio que no cumple con la calidad que se espera.

Serán nueve las etapas del programa de estandarización, sin embargo, el resto implicaría abarcar la zona de 5 de Febrero y estas estarán listas una vez que la obra concluya este año.

La conclusión de esta obra y el mejoramiento del transporte son dos de los grandes retos de la administración de cara al 2024 y no es que no existan otras prioridades pero esto es lo más visible que este gobierno tiene en puerta.

Movilidad y seguridad sin duda serán temas que los opositores a este gobierno explorarán en sus discursos de campaña y obviamente desde ahora que las cosas se han adelantado de una forma cónica y hasta violatoria de la ley.

Veremos qué imaginación tienen desde ambos frentes para defender y para atacar estas variables electorales.

DE REBOTE

El protagonismo que le imprima Toño Zapata, a la vocería del comité del PAN será determinante para después poder frenar sus ímpetus de candidato.