Expediente Q | Trata

El asunto de las casas de citas clausuradas por tercera ocasión reciente, en el Barrio de San Francisquito, tiene que ver con un tema delicado que es muy importante que la Fiscalía General del Estado, siga atendiendo por el bien de la paz y tranquilidad de Querétaro.

El asunto no es menor porque detrás de la prostitución, está el delito de trata de personas y este delito es abrirle prácticamente la puerta a la delincuencia organizada que hoy quiere aprovecharse y apoderarse de cualquier actividad ilícita para tener un control y ejercer su poder en diversos territorios; en Querétaro no se debe de permitir el establecimiento de delincuencia organizada, porque eso trastocaría la paz que se vive en la entidad, a pesar de lo que se puede decir que hay hechos delictivos en Querétaro, se goza de una tranquilidad que es envidiable a comparación de otros lugares y que no solamente por esa razón se debe descuidar, se debe de atacar cualquier intento y cualquier situación que sea ilícita y donde tenga la puerta abierta el crimen organizado.

Es la Fiscalía General del Estado, que tiene abiertas varias carpetas de investigación sobre trata de personas y es la dependencia que está investigando y está apoyándose de otras instancias de gobierno para que se puedan clausurar negocios o casas que no están cumpliendo con la reglamentación para también actuar y castigar la comisión de delitos.

Los maleantes normalmente operan en casas que no son habitadas por nadie, sino que se rentan exclusivamente para ofrecer este tipo de servicios, son los reportes ciudadanos los que han podido alertar a las autoridades sobre la actividad; aunque es evidente también al ver la cantidad de sexo servicio, que se ofrece en las zonas aledañas como lo es la Alameda Hidalgo, donde por más que se invite a estas personas no ejercer la actividad ahí, siguen existiendo y es ahí donde se prenden las luces de alarma, al darse cuenta que se trata de personas organizadas y de mujeres en las que lamentablemente pues hay lenones detrás de ellas.

No se debe bajar la guardia en un delito tan delicado que le abre la puerta a malandrines de otras magnitudes.

DE REBOTE

Muy peligroso el narcisismo y exaltado desde el Palacio Nacional, es más delicado; los atentados a periodistas en el país, son para perjudicar al presidente y no para causar la muerte a periodistas, todo gira en torno a un hombre, eso ya es de otro nivel.