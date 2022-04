Se activó Alerta Amber hace unos días después de la denuncia de padres de familia por la no localización de la menor de 6 años Victoria Guadalupe.

Desde los primeros minutos se implementó un operativo con más de 100 policías y elementos de otras corporaciones, entre Fiscalía General, Policía Estatal y la municipal de El Marqués. Se armaron brigadas de exhaustiva búsqueda, revisaron varias veces la trayectoria que se informó de la menor que había salido a una papelería; revisaron alcantarillas, coladeras y espacios de riesgo de todos los condominios aledaños.

Lo que no debemos perder de vista aquí es quién puede privar de la vida a una niña de 6 años de edad ¿hasta qué punto llega la descomposición social? ¿Qué persona sin escrúpulos priva de la vida a una menor? No podemos distraernos en si la autoridad llegó a tiempo, si la autoridad no buscó en el lugar correcto, esos son motivos que se tienen que investigar y sancionar, si es el caso de manera secundaria; aquí el punto es hasta dónde puede llegar una sociedad podrida en sus entrañas para cometer una situación de esta naturaleza.

Los vecinos de la zona muy activos en sus redes sociales y muy activos en la búsqueda de la menor; habitantes de la zona deben de aportar datos de las actividades y los movimientos de las personas del lugar ¿Quiénes son los que no se mueven dentro de la ley? La Fiscalía tiene el reto de dar con los responsables del atroz crimen y mostrar resultados de manera puntual para que no queden dudas en una sociedad que exige culpables y los quiere rápido.

Las redes sociales y la modernidad tecnológica tienen a las personas creyendo que todo debería ser rápido porque la tecnología se supone que así nos lo permite ahora.

La muerte de esta pequeña debe de hacernos reflexionar como sociedad en dónde estamos y hacía dónde vamos, no es nada bueno que pasen estas cosas y hay que analizarlas a fondo para entender lo que no está funcionando en México.

DE REBOTE

La empresa Mobility ADO es la gran responsable de la falta de operadores y de unidades de transporte público en Querétaro, ellos ven a lo lejos cómo los usuarios culpan todos los días al Instituto Queretano del Transporte (IQT) del caos en las mañanas y tardes que los trabajadores no encuentran la ruta para llegar temprano a trabajar; la realidad es que IQT regula a medias y ADO pone el desorden con su concesión.