Expediente Q | Tristeza

Las redes sociales una vez más han demostrado lo peligrosas que pueden ser en manos de legiones de idiotas. Piden muertos y quieren más sangre de la que ya se derramó con los más de 20 lesionados del estadio Corregidora.

Es lamentable y es muy triste lo que sucedió la tarde del sábado en el estadio Corregidora, la agresión a decenas de jóvenes en manos criminales no se puede ignorar y la saña con la que fueron atacados tanto de Querétaro, como de Jalisco deben de recibir un castigo ejemplar.

Los que también deben de recibir una sanción son los que en su omisión permitieron la operación de una empresa de seguridad sin la capacidad, los que omitieron no cancelar un evento que no cumplía con los estándares de seguridad, los que en su omisión no detuvieron a nadie en flagrancia de delito; los que en su omisión no protegieron a la población civil.

Lo que todo vimos por distintas vías, no puede ni debe repetirse en Querétaro y menos en otro lugar del mundo; hay muchas teorías de conspiración que en las redes sociales se alimentan y se viralizan; obvio que esos sabios y genios que todo conocen, tiene sus intereses bien definidos para desinformar y para confundir.

Las familias que pasan por estás penosas situaciones esperemos que pronto encuentren esa tranquilidad y que todos los lesionados salgan adelante, hay personas delicadas en su salud y esperemos que se recuperen; queda claro que en Querétaro, hay personas malas y con instintos criminales, nos ha quedado más que claro y no podemos negarlo, lo que debe hacer la autoridad es sacarlos de las calles y aplicarles la ley. Que se haga justicia.

Le han pegado a Querétaro, en su orgullo y han dañado familias y personas. Esperamos pronto resultados y castigo a los responsables.

DE REBOTE

Peligroso que en redes sociales se den nombres y ubicación de los presuntos agresores y más peligroso esos vacíos de información por parte de la Fiscalía, que es entendible que no puede fabricar culpables y están en tiempo de demostrar esa pericia y destreza que por años ha mantenido a ese grupo en el poder.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar