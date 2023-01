Expediente Q | Trucha 

El doctor “Hernández” es señalado de presuntamente realizar un procedimiento que dejó paralizado a un menor de siete años; el abogado de la familia muy astutamente hizo circular un documento en donde invitaba a la comunidad médica de Querétaro, para manifestarse en Palacio de Gobierno, para pedir por la reclasificación del caso y protestar por algunos detalles que considera injustos.

El abogado Antonino Juárez Navarro decidió mediatizar el caso del médico y con esto pedir que el juez desista de reclasificar el caso de lesiones calificadas culposas a dolosas; dice el abogado que en las audiencias se notó un sesgo por parte del juez.

El abogado del “Dr. Hernández” asegura que su cliente no actuó con dolo porque los médicos no actúan de esa manera; el abogado sostiene que el juez rechazó un peritaje que realizó la defensa y que hizo un médico militar en donde se establece responsabilidad, pero dice que únicamente se toma en cuenta el peritaje realizado por la Fiscalía que, aseguró, está completamente sesgado.

La esposa del médico, Ana Estefanía Arcadia, acusó que no se ha permitido ver a su marido y que no puede ingresar los artículos como ropa y cobijas, esto según la lista que se presenta en el centro penitenciario. La esposa del médico imputado señala que está recibiendo amenazas y que no entiende el por qué, reclasificar el caso y mantener preso a su marido cuando puede enfrentar el proceso en libertad.

Sin duda estos casos de médicos y pacientes en donde va de por medio la vida y donde no actúa para nada la comisión de arbitraje médico y se van directamente los asuntos con la Fiscalía del Estado, llaman la atención por la prontitud con la que se actúa.

DE REBOTE

El senador Gilberto Herrera podría intervenir en la situación que provoca la iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) y la postura del Consejo de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que dice que las universidades como la UAQ solamente quieren seguir con sus privilegios; pero pocas veces se le ve al ex rector defender a la máxima casa de estudios de la que fue rector y que le sirvió de trampolín en su carrera política.