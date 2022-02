La ocasión era especial y Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, no dejó ir la oportunidad de pronunciar un discurso de unidad ante la República congregada.

“Igualdad con libertad, educación de calidad que genere conocimiento, salud para tener una vida plena y productiva. Federalismo y división de poderes, genuina equidad de género; y, sobre todo, hagamos realidad su más caro sueño: justicia para todas y todos”.

Así fue parte del evento por el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de México.

La República que el presidente dibujó fue la misma del periodo neoliberal, casi no voltea para adelante, casi siempre es el pasado y casi siempre es el reproche a los de antes, de los cuales no hay uno solo en la cárcel, salvo Emilio “N” que está encerrado por salir a comer pato y no por el escándalo de los millones de Pemex.

Cumplir la ley y respetar la Constitución, es lo que nos hará una nación de primer mundo y de altos vuelos, pero una nación donde un puñado de “estudiantes” atacan a las fuerzas del orden con la intención de arrollarlos y matarlos, es una nación que vive en la impunidad sino se hace justicia.

Un pueblo donde la autoridad dice que el tráiler que iba destinado a matar a los elementos de la Guardia Nacional se manejaba solo y que no hay delito que perseguir, es un país destinado a la más humillante impunidad.

La unidad para hacer frente a un país rezagado y adolorido que necesita de manera urgente atención y ayuda, que planteó Kuri, parece que no está en los planes del supremo gobierno; hay un discurso que no es de unidad, hay un discurso para la clientela y no para todos lo mexicanos.

Una visión tan corta como dividir a la población entre conservadores y liberales progresistas, es una visión de confrontación constante y de injusticia contagiosa; no se avanzará mucho de seguir ese discurso y llegaremos al 2024 enfrentados y con más violencia hacía diferentes sectores.





DE REBOTE

Mariano Palacios, Enrique Burgos y Francisco Domínguez Servién, los ex gobernadores que acudieron a la ceremonia de aniversario de promulgación de la Constitución, hubo civilidad y hasta encuentros de hace algunos años, en su calidad de ex presidentes de partido Mariano Palacios y Andrés Manuel López; coincidieron hace varios años dirigiendo uno al PRD y otro al PRI.





