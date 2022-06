La recuperación económica es lenta pero avanza lo que se nota es que el año pasado no fue un momento bueno para el comercio en Querétaro, dice el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Fabián Camacho Arredondo, sólo el 35 por ciento de los afiliados pagó utilidades a sus empleados.

El 65 por ciento restante de los empresarios no ha podido cumplir con esta obligación porque no generaron utilidades.

“Las otras no es que estén incurriendo en un incumplimiento, sino que todavía los pasivos generados el año pasado, de manera contable no se han podido generar en la mayoría de ellos utilidades”.

La situación del comercio, como lo sabemos no ha sido fácil y la falta de pago de utilidades nos deja más claro lo que se vivió en los últimos dos años con la pandemia de Covid-19; las consecuencias las comenzaremos a ver en los próximos meses donde realmente sabremos lo que nos ha dejado, lo que hoy se está haciendo por recuperar la actividad; las situaciones que han promovido desde diferentes instancias de gobierno en Querétaro, como conciertos, festivales, ferias y actividades, artísticas, culturales; sin duda vendrán a levantar y a reponer mucho todo lo que se perdió en los dos últimos años.

Los empresarios del comercio no la han pasado bien y es que desde el gobierno federal en plena pandemia nunca hubo ganas de apoyarlos y en el plano estatal hubo algunos incentivos que no fueron como se esperaba para salir adelante.

Son muchas las actividades que no se recuperan plenamente y es necesario que la actividad económica se recupere pero siempre pensando en el beneficio de los trabajadores que son el verdadero motor de las ideas de los empresarios; esperemos que esta segunda mitad del año traiga muchas cosas interesantes para seguir con la ansiada recuperación económica.

DE REBOTE

Ahora resulta que la ex trabajadora Miriam Teresa Sánchez, presentó una demanda laboral contra la Unidad de Protección Civil Municipal de Querétaro, no contra el Municipio de Querétaro; el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y la ex trabajadora del municipio lo que sí lograron fue poner un gran susto a los involucrados.





