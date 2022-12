Expediente Q | Vacaciones 

Los legisladores federales juegan mucho con los sentimientos de los mexicanos y sobre todo me refiero a los mexicanos de la clase trabajadora.

Quieren ofrecernos vacaciones dignas de 12 días y primero las ofrecieron como días corridos, posteriormente como días divididos y ahora se supone que la propuesta es nuevamente de 12 días completos, cuando se tenga ya un año de trabajo y también cuando se tenga la antigüedad se puede ir acumulando los días de vacaciones.

Los legisladores nos quieren ofrecer vacaciones del primer mundo, lo que no se percatan tal vez es que la economía mexicana está estancada por decirlo menos y empresarios que ahora pagarán un poco más de salario mínimo y tendrán que otorgar más vacaciones, están un poco ahorcados con la situación

Según el diputado José Báez, las recomendaciones internacionales mencionan 18 días de vacaciones como mínimo, desde el primer año de servicio, a fin de recuperar energía y aliviar la tensión del sometimiento diario a un régimen de disciplina y subordinación.

Los diputados y senadores no traen el pulso de la clase trabajadora, antes que vacaciones alargadas lo que se necesita es salarios competitivos pues con 207 pesos diarios no alcanza para comprar la canasta básica; es por ello que millones de familias en nuestro país viven en pro pobreza laboral porque no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias a pesar de qué trabajan largas jornadas.

DE REBOTE

Sin dinero para el campo así están los gobiernos estatales, la federación canceló los programas de apoyo y entre la sequía y la falta de tecnología, estamos condenados a un desastre agropecuario.