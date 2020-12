Expediente Q | Vacuna

Se supone que llegamos al momento esperado y anhelado de la operación en el mundo de la esperada vacuna para prevenir Covid-19 y ojo era para evitarlo y no para curarlo.

En el Reino Unido han comenzado con la aplicación de la vacuna a su población y esperan terminar de manera oportuna para el año entrante y así prevenir la propagación de Covid-19.

En nuestro país la logística de aplicación una vez que lleguen las famosas vacunas van en primera instancia para el personal médico que está en la línea de batalla y posteriormente a los adultos mayores y hasta llegar a los jóvenes y niños que están alcanzando dosis para el año 2022.

En el caso de Querétaro la logística para la aplicación de la vacuna contra Covid-19 en Querétaro aún no está definida, pues se desconoce cuándo llegará a nuestro estado.

La directora de Servicios de Salud de Querétaro asegura que la Federación aún no les ha informado cuándo y cuántas dosis se destinarán a la entidad en esta primera etapa de vacunación.

“No está definida la cuestión logística de cómo nos llegará si el propio laboratorio hará la descarga del equipo a nuestros refrigeradores y todavía estamos en el proceso de definición de cuando lleguen ni siquiera la federación lo tiene definido no hay la precisión de cuándo llegue la vacuna”.

Pero en Querétaro será igual; la vacuna será primero (cuando llegue) para personal médico de hospitales que atienden a pacientes Covid-19. Lo cierto es que no puede haber logística porque la Federación aún no define qué pasará en los estados y no sabemos qué le espera a Querétaro.

La vacuna no para lo que estamos viviendo de sana distancia y uso de cubreboca, ni las medidas de sanidad, tendremos que esperar hasta un par de años para ver resultados tangibles.

De rebote

Por el sexto distrito la diputada Elsa Méndez buscará la reelección por la vía independiente, quiere los votos de ese nicho, que ha manejado muy bien; diría el clásico: son los conservadores los que Elsa Méndez quiere mantener en su base de votantes, eso puede mantenerla en la Legislatura un periodo más.

