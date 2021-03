Expediente Q | Vacunatón

En la carrera por lograr una vacuna que ayude a combatir el Sars-Cov 2 con una vacuna la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) lleva la mano junto con otros seis proyectos de otros centros de investigación.

Precisamente ese es el tema el apoyo a lo local y a la creación de una fórmula que ayude prevenir la Covid-19; la rectora de la UAQ Teresa García, es enfática y lo dice bien, es mejor invertir en la investigación con las instituciones educativas en el país que andar gastando cantidades millonarias en comprar soluciones fuera de México.

Ese debería de ser el mundo ideal pero no ha sucedido así por años y la investigación es un tema que no recibe mucho apoyo por parte de los gobiernos y no es un tema de hoy, es un tema de años.

La UAQ por lo pronto propuso recaudar al menos 5 millones de pesos para continuar con el proyecto de investigación para el desarrollo de la vacuna Quivax 17.4.

Este sábado 27 de marzo se llevará a cabo el Vacunatón, modalidad virtual; la intención del evento es convocar a la ciudadanía y a los grupos empresariales a donar recursos económicos a la altura de las posibilidades que cada quien para llegar a esta causa.

La radio, televisión e internet, universitaria transmitirá en vivo las actividades artísticas y culturales programadas para la jornada; es tiempo de ayudar y sumarse a un programa de investigación y desarrollo en beneficio de todos; también es tiempo que los gobierno volteen e inviertan en los centros de desarrollo y de investigación para encontrar aquí las soluciones.





