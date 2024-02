Expediente Q | Verde

Los rémoras de todos los partidos políticos en México, o sea el Partido Verde en Querétaro, asegura que José María Tapia, ganará la elección para la capital de Querétaro.

Ya es oficial Chema Tapia, es el precandidato para el Municipio de Querétaro por el Partido Verde Ecologista de México y para arrancar con el anuncio le entraron a la marrullería política y dicen los verdes que su precandidato está a 6 puntos por encima de Morena y 12 puntos abajo del Partido Acción Nacional por la alcaldía de la capital queretana.

O sea si entendemos las cosas el Verde, sale aceptando una posible derrota ante el PAN en Querétaro, lo cual quiere decir para cualquier mal pensado que ya se echó andar el trabajo a favor del candidato Felifer Macías y es nada más y nada menos que el Partido Verde, que es experto en crear distractores electorales.

Para el Verde y obviamente no pueden decir otra cosa, es el segundo mejor contendiente en la capital y están muy seguros.

Chema Tapia, dice que ganó en las siete encuestas internas que presuntamente realizó el partido Morena; dicen que no se explican por qué no fue considerado como aspirante por la capital queretana por la 4T, y es por ello que se optó buscarla con este partido ganador como es el Partido Verde.

“Yo no perdí ninguna encuesta, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, junto con el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde, y el Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Trabajo tuvieron no una, 4 reuniones en la Ciudad de México, en donde se dieron a conocer no una, sino 7 encuestas que realizó no el partido verde, no el partido del trabajo, sino la Comisión Nacional de Encuestas”

Lo cierto es que ninguna autoridad de Morena a nivel nacional, desmiente los dichos de Chema Tapia de que ganó las encuestas y además sin gastar un solo peso para posicionar su imagen.

DE REBOTE

En las tradicionales fiestas de El Pueblito, las mayordomías pidieron algo muy puntual a los aspirantes a cargos públicos, no gentrificar estas tradicionales fiestas y cayó con extrañeza que la aspirante de Morena, Mireya Fernández, acudiera vestida de Tenanchita, a las actividades previas al Paseo del Buey.