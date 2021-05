Expediente Q | Violencia

La violencia política no cesa en nuestro país: desde que comenzó el proceso electoral en septiembre pasado se registraron al menos 143 muertos y 67 lesionados, esto de acuerdo al más reciente reporte de Integralia Consultores, que lleva un conteo de los hechos violentos que tengan que ver con partidos y candidatos.

Según el estudio, se advierte que entre las víctimas de homicidio figuran 28 funcionarios municipales, 26 aspirantes a las elecciones, 17 exfuncionarios y 14 funcionarios federales y estatales.

Son Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Guerrero y Quintana Roo las entidades con más casos de violencia política. La violencia política en México, deja más de 143 víctimas mortales desde septiembre.

El partido Morena concentra el 20 por ciento de los políticos asesinados. Le sigue el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con un 15 por ciento; el Partido Acción Nacional (PAN) con un 12 por ciento; el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con un 9 por ciento; Movimiento Ciudadano con un 6 por ciento y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con otro 6 por ciento.

La ejecución de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano, prende los focos rojos en la elección de Sonora y en el país; el homicidio del ex procurador de Sonora es de alto impacto, aunque el jefe del Ejecutivo federal no haga más que deslindarse de lo que no le acomoda.

En Querétaro, afortunadamente la violencia a esos niveles no llega y esperemos que siga así, no pasa de que a Lupe “Tres lonas” le regresen sus gorras y le digan traicionero y que a Juan Ramírez “Bananas” lo corran de Calamanda. Es que nadie que tenga ese apodo puede ser bien recibido en ningún lugar, pero tampoco es para que le den de “Guantazos” y ojalá no pase a mayoreo en Querétaro.





DE REBOTE

María Alemán insiste en que su objetivo es Luis Nava y olvida su tercer lugar en la contienda, ignora a Arturo Maximiliano García y él lo agradece; le permite caminar para tratar de alcanzar a Nava. Se equivocan sus asesores en la estrategia o saben perfectamente para quién trabajan, ya lo veremos.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar