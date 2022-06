Por más que digan que no, las cosas comienzan a parecer que sí: la sumisión ante el mando y el terror que ejerce el crimen en el país es cada vez más evidente, aunque algunos insisten en defender lo indefendible.

La violencia toca todos los días a nuestras puertas, está presente en nuestras calles, en nuestros límites estatales, en las tiendas, en los bancos, los restaurantes, los centros comerciales; es un pan de todos los días parece que se han logrado imponer los criminales y hoy es día donde se agradece que se viva en paz, aparentemente en ciertos territorios.

La muerte de periodistas a manos de delincuentes queda impune normalmente, se dice que fue por asuntos personales y que son cosas que tienen que ver con todo menos con su desempeño profesional; pero ahora que se podrá decir de la muerte de dos sacerdotes Jesuitas en la sierra Tarahumara de Chihuahua; para la Iglesia Católica en Querétaro es urgente un cambio de estrategia en materia de seguridad, para frenar la violencia en el país.

Urge un cambio de estrategia a nivel de combate a la delincuencia, esa estrategia de no combatir a los delincuentes, de no patear un avispero es renunciar a la guerra, pero tampoco se está disfrutando de la paz.

En un país donde las cifras ya dan más de 123 mil muertes dolosas, además de 100 mil personas desaparecidas, no se puede vivir de manera tranquila y no podemos creer que en Querétaro el ambiente va a continuar así; seguramente estamos por entrar en momentos complicados en temas de seguridad; la violencia y los carteles toman cada día mayor control territorial y obviamente Querétaro, es un botín muy antoja a los delincuentes.

Las bandas criminales aquí, no tienen derechos de piso, aquí no se pelean las ganancias de las drogas que se consumen en este territorio y pronto vendrán a reclamar sus utilidades, hay que estar preparados y exigirle a la autoridad que no se deje amedrentar, que no se normalice la violencia.

DE REBOTE

Le falló el emprendimiento al empresario priista, cree que con sus influencias va a doblar la verdad, intentó brincar reglamentos para operar un negocio que no funcionó. Vamos a defendernos y probaremos que no salió de mi persona una campaña; fue un asunto viral nacional y que fracasar electoralmente no es para cobrar venganzas sin razón.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar