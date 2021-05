Expediente Q | Violentos

Más de 80 candidatos de diferentes partidos han sufrido violencia de la que les quita la vida, ataques armados, atentados, amenazas cumplidas y sobre todo la intención de no dejar hacer campaña para beneficiar a grupos de poder que normalmente no dan la cara.

Las elecciones este año quedarán marcadas por la violencia y por los crímenes que seguramente no se resolverán, Guanajuato, Michoacán, Veracruz son las entidades donde se concentra la violencia en contra de candidatos y candidatas; el estado no fue capaz de brindarles seguridad y que las contiendas no quedaran marcadas por este lamentable y penoso conteo de muertos y heridos.

Las autoridades se limitaron a ofrecer a la guardia nacional para que los ciudadanos se sintieran seguros pero estos ofrecimientos llegaron tarde o simplemente no llegaron.

Lo preocupante del caso es que la violencia no se va a detener de aquí al 6 de junio y tampoco se ve que la autoridad tenga la posibilidad de frenar, porque en lugar de combatir esa violencia se arremete en contra de los que damos cuenta de los hechos violentos, y es que para el presidente de México son cosas propias de la temporada y además hay amarillismo de los medios de comunicación al momento de presentar los hechos.

Es más fácil arremeter contra los medios de comunicación que combatir delincuentes u ofrecer esclarecimiento de hechos delictivos en esta jornada electoral; las cosas no van bien para los mexicanos en materia de seguridad y la estrategia de militarizar todo no va funcionando.

En Querétaro, la violencia no ha pasado de insultos y de rasguños y jaloneos pero es un lamentable comienzo para las siguientes elecciones que vendrán en el 2024.

DE REBOTE

Las redes traicioneras hicieron que desde una cuenta oficial de la Secretaría de desarrollo Social, salieras un tuit de apoyo al candidato panista de Tequisquiapan, el creativo que hizo esto seguramente ya perdió el empleo, por lo pronto hay que quedarse con la clásica explicación de que la cuenta fue “hackeada”





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar