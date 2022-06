Expediente Q | Violentos

Algo se anda pudriendo en el llamado tejido social, recientes hechos en lugares de entretenimiento no dejan mentir; le recuerdo lo que pasó en la Feria del Queso y el Vino en Tequisquiapan, el último día una bola de desadaptados decidió convertir aquello en un ring de boxeo, arruinando el esparcimiento de decenas de familias que buscan divertirse sanamente.

Este fin de semana el “Influencer” Aaron Mercury, asegura que en compañía de cuatro personas estuvo en el antro “Pepe el Toro” famoso por sus reyertas al interior y exterior; asegura que al salir el personal de seguridad y meseros le exigieron pagar una cuenta que ascendía a 10 mil pesos y la cual según el influencer, no era de los parroquianos con los que departió “amablemente”.

Lo delicado del caso es que los presuntos agredidos aseguran que la policía estatal tomó conocimiento y que en presencia de los elementos estatales, fueron amenazados, obligados a borrar evidencia y asegura que le fueron negadas imágenes de las cámaras de seguridad; aquí el asunto es que la violencia en las calles y comercios no puede ser una constante en Querétaro, no hay que normalizar que en nuestro estado las cosas se resuelven con la violencia.

En tanto el antro asegura que “Pepe el Toro es inocente” y rechazan la violencia:

“Condenamos cualquier acto de violencia, es por eso que estamos en la disposición de colaborar con las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos”, precisó el comunicado.

Lo que le digo que no es posible es que cada fin de semana esté lleno de hechos de violencia en centros que se supone son para la diversión y los desadaptados los conviertan en lugares inseguros y como vergüenza de lo que no debe de suceder aquí.

Los operativos para evitar estos actos se pondrán en marcha y lo más seguro es que los antros se conviertan en lugares muy vigilados para evitar cualquier hecho de violencia, ante la incapacidad de algunos ciudadanos de comportarse en sociedad.

DE REBOTE

El mayor problema del agua en Querétaro es que no hay; sorprendentemente la atención se desvía a protagonismos que no resuelven nada, el principal problema que de la zona metropolitana se olvida y lo importante es quién tiene la razón y no cómo se traerá agua que aquí no hay.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar