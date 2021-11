Vaya que causó revuelo la designación del ex presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, como vocero del Partido Acción Nacional (PAN). En la entidad dejó una herida política y pública abierta: Marcos Aguilar, tenía un grupo político en Querétaro al que la desgracia cayó en algunos casos y recordemos que dos de sus principales funcionarios terminaron en la cárcel por actos de corrupción.

Otro de su grupo político fue “perdonado” y exculpado por la gracia de las autoridades y no se olvida que se trata de un delincuente electoral, abusivo de los espacios y los cargos públicos para hacer proselitismo descarado a favor del ex diputado federal.

Carlos Silva, auto nombrado “Lengua de Dante”, pasó de un personaje anónimo en las redes sociales y, desde el valor que otorga una cuenta de twitter, se dedicó a denostar a periodistas y políticos para pasar a la comodidad de la burocracia dorada, a violar la ley y disfrutar de la plenitud del “pinche poder”, como lo definió el veracruzano Fidel Herrera.

Marcos Aguilar tuvo un día de campaña con Mauricio Kuri, en el municipio de El Marqués, y con eso fue suficiente para que no volviera a aparecer públicamente en las actividades de campaña ante un resultado adverso en los comentarios y reacciones que se dieron en la reciente campaña a la gubernatura del 2021.

Los resultados electorales de este año no permitieron que Marcos Aguilar, repitiera en la Legislatura Federal y entonces quedó en la indefensión política ¿Quién y por qué lo rescata? no hay duda que es un activo muy importante del PAN pero no está en su mejor momento de su carrera política pero Marcos Aguilar, está de regreso, a los políticos del PAN les dice que desde la vocería no se confronta con nadie y que no esperen al político que responderá a los ataques y solamente viene a sumarse al PAN; ya veremos si realmente el nombramiento de Marko Cortés, sirve para algo.





DE REBOTE

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) recibirá un incremento del 13 por ciento en su presupuesto para 2022: los gobiernos anteriores habían negado este aumento a la UAQ y con la llegada de Mauricio Kuri al gobierno el trato a la máxima casa de estudios pinta para ser diferente.





