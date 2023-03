Expediente Q | Vuelas

Querétaro Maratón ha sido todo un acontecimiento que ha evolucionado desde su nacimiento en 2010 y ya para el 2014 la legislatura lo “blindó” para poder realizarse y trascender sin verse afectado por “ánimo” de los políticos.

En 2011 fue la primera ocasión que se corrió la categoría de los 42 kilómetros y salieron a las calles más de 10 mil corredores y fue toda una fiesta en las calles.

El Querétaro Maratón ya tiene la aprobación de la Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), la International Association of Athletics Federations (IAAF) y la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMA).

Con el gobernador Francisco Domínguez, el evento corrió un poco de riesgo y es que se le quiso borrar todo lo que oliera a pasado y se rebautizó con el concepto Rock and Roll Querétaro Maratón; incluyó la participación de grupos musicales y DJs en la ruta.

Con la llegada de Mauricio Kuri al gobierno, el Querétaro Maratón toma nuevos bríos y la gente sale a las calles para participar en el evento y es que dicen los organizadores que Querétaro, no corre porque vuela; este tipo de eventos dan proyección y renombre fuera de nuestras fronteras, las mejores ciudades del mundo tienen un evento de este tipo y hay que cuidar los detalles de la organización.

Los queretanos corredores y no corredores, participan y se contagian cada año del ambiente que se crea en torno a la justa deportiva que deja una derrama importante de recursos y reactiva el turismo deportivo en el estado.

Este año el Querétaro será el domingo 1 de octubre y se espera que 18 mil personas salgan a la calle a “volar” más unas 5 mil en las calles que salen a ver y participar a los corredores.

DE REBOTE

Juan Carlos Arreguín se convertirá en secretario de Gobierno municipal de Querétaro, eso sucederá cuando Arturo Molina deje el cargo y vaya a campaña, por lo pronto el operador político regresará a un espacio que conoce porque ya ocupó el cargo en la era de Jorge López Portillo Tostado, gobernador interino de Querétaro.