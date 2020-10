Expediente Q|Atorados

Para darse una idea del tamaño de irresponsabilidad y de vacío legal que hay en la reglamentación y la ley de desarrollo urbano de la capital, hay que ver en número total, entre fraccionamientos, condominios y asentamientos, que no están en la legalidad y que no han sido entregados a las autoridades municipales.

Son cerca de 3 mil 315 en todo el municipio de Querétaro y 2 mil 389 sin entregar, hay muchos trámites pendientes y más del 90 por ciento de los que no son entregados son por cuestiones y promesas que no cumplen los desarrolladores. Hay fraccionamientos, condominios y asentamientos que no han sido entregados al municipio, por irresponsabilidad y la principal es que no terminan las obras o características que prometieron en sus proyectos registrados; imagine que en el proyecto prometen banquetas, guarniciones, áreas verdes, piscinas etc.

La administración municipal de la capital que encabeza Luis Nava, aprobó en cabildo el acuerdo para presentar ante la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, una iniciativa de Ley que facilitará y agilizará la entrega-recepción de fraccionamientos al Municipio, se busca beneficiar a miles de familias queretanas que podrán acceder a los servicios básicos que puede brindarles el municipio; hoy gracias al incumplimiento de desarrolladores de vivienda, miles de queretanos reciben servicios a medias pero pagan sus impuestos completos.

La iniciativa busca transparentar el proceso de entrega de los fraccionamientos y reducir de manera significativa los tiempos del proceso a no más de 40 días, pues podrá hacerse incluso por etapas o secciones, para lo cual se involucraron todas las dependencias municipales en un trabajo conjunto con desarrolladores, asociaciones de colonos y comités vecinales.

De rebote

En el Mercado de Abastos, les salió la autonomía y como son una propiedad privada pues resulta que no pueden entrar inspectores municipales. Así es que a jitomatazos y golpes los reciben, el día que regresen con apoyo de la fuerza pública para evitar ventas irregulares, esperemos que las cosas no se salgan de control. Serenos, que el país sea un desorden y no haya control ni del partido en el gobierno, no quiere decir que todo tenga que ser igual.

