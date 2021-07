Expediente Q|Bolsillo

“Es la economía, estúpido”, un eslogan de campaña aplicado por James Carville, asesor de Bill Clinton, durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 1992.

La guerra fría recién terminaba y las cosas no marchaban bien en Estados Unidos, querían arrebatarle el poder a los republicanos y los bolsillos de los vecinos del norte se veían muy afectados a su estilo de vida. Con este argumento agresivo los demócratas ganaron la elección porque los ciudadanos norteamericanos, creyeron en la promesa de mejorar sus ingresos; los resultados son otra historia.

Hoy en México los bolsillos de los ciudadanos no están mejor y sus ingresos no son mayores; obviamente no todo es responsabilidad del gobierno de Andres Manuel López Obrador, la pandemia era algo que no se tenía contemplado en el plan de gobierno de la autollamada cuarta transformación, de hecho los apoyos sociales han rescatado un poco la situación de muchas familias.

Según los datos de Inegi en 2020, el promedio del ingreso trimestral por hogar fue de $50,309.00 a diferencia del promedio de $53,418.00 pesos observado en 2018, lo que representa una disminución de 5.8 por ciento.

La principal fuente de ingreso es por trabajo con $32,106.00 pesos, promedio que presenta una disminución de 10.7 por ciento con respecto a 2018.

En los hogares mexicanos el gasto trimestral fue de $29,910.00 esto trae una disminución de 12.9 por ciento, respecto a 2018 que fue de $34,329.00.

Los hogares mexicanos gastan menos en ropa, calzado, diversión y comida de forma necesaria por la pobreza laboral en la que viven muchos mexicanos.

Es la economía un gran pendiente y faltan años para que este gobierno logre erradicarla o al menos contenerla, el panorama es complicado.

