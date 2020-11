Expediente Q|Fuertes

Hay ciudades y regiones enteras que luchan todos los días por ganarse un lugar en la producción y en la generación de empleos; que todo esto redunda en el bienestar de sus ciudadanos y obviamente el crecimiento trae una enorme responsabilidad.

Según los resultados del Índice de Competitividad Urbana 2020, presentados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el municipio de Querétaro sigue entre las 10 ciudades más competitivas de México, en el quinto lugar y destacando en rubros como ingresos propios.

El trabajo se hace en 70 diferentes indicadores entre 73 ciudades del país, Querétaro se coloca solamente por debajo del Valle de México, Monterrey, Mérida y Mexicali, mostrando buenos resultados en los 10 subíndices de seguridad, recursos naturales, inclusión, salud y educación, democracia, gestión gubernamental, mercado laboral, economía, conectividad, turismo, y tecnología.

Son temas obviamente que los ciudadanos reclaman y otros que con mala entraña no reconocen en la ciudad en la que viven, obviamente la vara es alta y la exigencia de calidad de vida se hace notar.

La salud en las finanzas es básica para poder tener acceso a los recursos y a la recaudación “Ingresos Propios”, en la capital representan el 43 por ciento, mientras que el promedio de las 73 ciudades es de apenas el 15 por ciento de sus ingresos totales, y hay casos extremos como el de la ciudad de Cárdenas, en la que sólo tiene un dos por ciento de ingresos propios.

Querétaro lidera en el indicador “Mujeres que estudian”, en el que se colocó como la mejor ciudad, ya que el 86 por ciento de las mujeres en edad escolar, es decir de 6 a 18 años, acuden a alguna institución de educación ya sea pública o privada.

La realidad es que estamos en una de las mejores ciudades para vivir en el país, una ciudad que enfrenta retos enormes y en la que hay temas importantes por afinar, como lo es la seguridad y mejorar los salarios.

De rebote

Otro evento además del Trovafest, que la pandemia no dejará realizar es el Querétaro Maratón, eventos que eran icono de la entidad y que el cuidado de la salud lleva a las autoridades a no realizar. Querétaro Maratón resistió el cambio sexenal, pero no a la pandemia.

