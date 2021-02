Expediente Q|Peor mes

No fue abril o junio del año pasado cuando la pandemia tocó el corazón y la conciencia de los queretanos, es enero el mes en el que seguramente muchos padres de familia le pondrán un freno a sus hijos jóvenes que no quieren entender que, aunque hagan una reunión con 5 amigos y aunque crean que no se van a contagiar, sí le pasarán el bicho a los mayores en su casa.

Enero es el peor mes desde que inició la pandemia, cerramos con 2 mil 611 casos activos, casi mil más que en el cierre de diciembre y la hospitalización en ocupación al 69.5 por ciento.

En enero perdieron la vida 908 personas a causa de Covid-19. Ningún fenómeno natural, ninguna tragedia provocada por el hombre en la historia de Querétaro le ha arrebatado la vida a cerca de mil personas.

En la historia de este estado ningún hospital, farmacia, funeraria o crematorio ha tenido que dar servicio en un mes a tantas víctimas.

Pero nada está dicho y de seguir las irresponsabilidades enero será un mes que nos pueda dar el ejemplo, pero febrero tendrá también su riesgo; vienen festejos que muchos irresponsables no dejarán de lado: los tamales, el superbowl y el día del amor y la amistad serán clave para para frenar las reuniones y por ende los contagios.

Arriesgar la vida de las personas que no están contagiadas no es juego y las familias lo tendrán que entender, lo contagios por salir a ganarse la vida y generar sustento para la familia son los menos, la estadística dice que es lo contrario los contagios son porque no se frenan las reuniones y festejos. Ya vendrán tiempos mejores y se podrá festejar o analizar que se hizo mal.

