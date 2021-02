Expediente Q|Problemas

Mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) afianza su organización interna rumbo al inicio de las campañas electorales este 4 de abril otros partidos como Fuerza México y Morena, tienen un festín que es digno del surrealismo político que nos regala este país.

Le pongo de ejemplo que en el cierre de la precampaña del proceso electoral, el precandidato a la gubernatura de Querétaro, Mauricio Kuri González, afirmó que en el (PAN) no existen simulaciones, lo que se buscó en este tiempo de cercanía con la militancia es la unidad interna del partido sabiendo que, contando con una militancia unida, el PAN es más competitivo en este 2021.

Pero si volteamos por ejemplo al partido Fuerza México, resulta que el empresario Juan Carlos Martínez, no es precandidato y menos candidato al gobierno del estado, esto lo asegura, José Luis Aguilera Ortiz, dirigente estatal del partido en el estado, al asegurar que la ciudadanía no debe dejarse engañar ya que nadie de los registrados cumplió con los requisitos que solicita este partido; Aguilera asegura que el empresario Juan Carlos Martínez, no debe de andar ofreciendo candidaturas locales.

Resulta que el candidato al gobierno por este partido será el ex director de la facultad de Contaduría de la UAQ Arturo Castañeda; Aguilera asegura que Juan Carlos Martínez, ha utilizado influencias para llegar a la dirigencia nacional de ese partido y tratar de quitarlo como dirigente estatal; imagine el nivel de enfrentamiento y además el pleito que viene en este instituto político por el control de este ente.

Y que hablar de los problemas en Morena, donde la rebatinga por las candidaturas no termina, apenas empieza porque Celia Maya, no logra el apoyo de una parte del consejo estatal de Morena y qué decir de la designación del candidato a la capital donde también volará de todo por el número de aspirantes al cargo y sobre todo la situación con lo recién “convertidos” en socialistas progresistas de Morena, Arturo Maximiliano García y Juan José Jiménez, que se supone son los más populares para lograr la designación del dedo supremo de Morena.

De rebote

Otro recién llegado a Morena, es Lupe García, que de la noche a la mañana descubrió que los postulados del PAN no van con su forma de pensar, así es que se enchalecó en guinda y listo.

