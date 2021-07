Expediente Q|Retorno

Era de esperarse y las cosas están pasando, será agosto un mes en el que los casos de Covid-19 se disparen nuevamente; lamentablemente era lógico porque las medidas se han relajado en lo personal y poco en lo institucional.

Las autoridades de salud a través del comité técnico de salud desde el día de las votaciones del proceso electoral de este año dieron la autorización para pasar al escenario local conocido como “A” y con esto vino la relajación personal de las medidas sanitarias y con el paso del tiempo hemos aprendido y escuchado que los tapetes húmedos en la entrada y que limpiar de manera obsesiva las mesas y pasamanos son medidas poco efectivas y lo que realmente necesitamos es un lavado constante de manos y sobre todo cuidar la sana distancia entre las personas y evitar las aglomeraciones.

Las fiestas y reuniones principalmente de jóvenes que son incrédulos a la pandemia, aunque tengan ya más de un conocido que ha fallecido por causas asociadas a la Covid-19, siguen presentándose y cada vez con más asistentes.

La pandemia no ha concluido y estamos oficialmente en una tercera ola de contagios, en los que nuevamente nuestro sistema de salud puede estar en riesgo de saturación y el personal médico nuevamente tendrá cargas importantes de trabajo como se han presentado desde hace un año.

La vacunación avanza de manera importante pero de nada vale el esfuerzo por vacunar personas, si no hay las medidas personales de cuidado; la vacuna no evita el contagio, evita un caso de grave que vaya a dar al hospital y no siempre en todos los casos, estar vacunado no quiere decir que se puede olvidar el cubreboca y la sana distancia, vacunado no quiere decir que se pueda hacer una vida como antes de la pandemia; esa vida seguramente no regresará pronto.

Los contagios y su avance es una responsabilidad personal más que de gobierno y es tiempo de pensar en la salud de los demás porque se le puede sumar a esto las creencias de muchos antivacunas.

De rebote

En la sede de los exhortos, que sirven para dos cosas, hay nuevamente casos de Covid-19, los diputados queretanos que son de los más improductivos del país tendrán que aislarse por los contagios y no creo que sea por trabajo intenso en las calles.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolerar