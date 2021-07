Expediente Q|Sucesión

Con todo respeto para el partido Morena y el presidente de la República hay cosas que no debería de estar sucediendo y me refiero a promover una consulta para juzgar a personajes del pasado y no así a ex presidentes, y es que la pregunta que se hará en la consulta del 1 agosto es la siguiente:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

El presidente y su partido insisten en que la consulta es para poder llevar a juicio a expresidentes de México y no hay cosa más falsa que afirmar eso porque la consulta es para juzgar a personajes del pasado y nunca en específico para expresidentes; hoy adelantan también una sucesión entre los personajes del gobierno Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y hasta Ricardo Monreal, buscan suceder a López Obrador cuando apenas se cumplirán tres años de gobierno; hay todas las semanas una sección en el show mañanero para desmentir las notas periodísticas que no sean del agrado del gobierno en turno y se toman minutos importantes para evadir temas como la pandemia de Covid-19 que vive hoy una tercera ola de contagios.

Somos un país expuesto, no hay medidas para quien venga del extranjero, no se les exige nada a los pasajeros internacionales, ni vacunación y mucho menos prueba; no es un asunto de discriminación, pero si de control para evitar nuevas cepas de contagio.

Una vacunación que avanza lentamente a pesar del esfuerzo descomunal de los brigadistas.

Un país que tiene estados en guerra contra su población civil: Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas y Chiapas; en estos estados del país la delincuencia organizada manda y la población vive sometida ante una política irrisoria de “abrazos no balazos” son problemas heredados que en casi tres años de gobierno, no se han podido solucionar o prácticamente no se quieren solucionar.

Hay un show que distrae todos los días de problemas que tarde que temprano nos van a superar.

De rebote

Las redes sociales de benditas pasaron a malditas y ahora resulta que solamente un segmento muy pequeño de población entra a debates en “Twitter” y los medios de comunicación tradicionales ya nadie los sigue; entonces a este ritmo, la única fuente confiable será “La Mañanera”.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar