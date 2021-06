Expediente Q|Trinqueteros

En cada elección salen oportunistas y mercaderes de la política. Y es que en México es más difícil conseguir un medicamento para una enfermedad terminal que formar un partido político.

En estas aventuras que salen bastante caras a los mexicanos, destaca sin duda en este proceso electoral la aventura llamada Fuerza Social por México, que posteriormente cambiaría de nombre a Fuerza por México.

El fundador de este “negocio” es el senador suplente Pedro Haces Barba, líder sindical, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada, Vigilancia, Traslados de Valores, Manufacturas de Equipos de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, Similares y Conexos de la República Mexicana y secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

En Querétaro el trabajo para lograr las asambleas para la nueva franquicia se le encargó al experimentado José Luis Aguilera Ortiz, que al entrar en desacuerdos con los amigos del dueño del negocio fue destituido y la administración del partido le fue encargada al ex priista Erik Osornio, junto el “obrero” Jesús Llamas y lo más sorprendente la ex priista y calzadista Mariana Ortiz Cabrera, que tal vez por inocencia o tal vez con todo conocimiento fue a caer con tan distinguidos personajes.

No alcanzaron registro en la entidad logrando un vergonzoso 1.8 por ciento de la votación que los dejó fuera de las prerrogativas y de la capacidad de negociar con el gobierno; este partido tuvo el privilegio de disfrutar de 162 millones de pesos a nivel nacional para gastos de campaña y actividades ordinarias pero también otros 150 millones de pesos que le entregaron los Institutos Electorales de los diferentes estados para sus actividades, es decir más de 300 millones de pesos en un jugoso negocio disfrazado de democracia.

Hoy se sabe que dirigencias de ese partido y candidatos no recibieron nada de dinero para gastos de campaña y mucho menos recursos extraordinarios y están denunciando que sus nombres se utilizaron para justificar gastos que ellos no realizaron; Beatriz Amabeli Vázquez es el caso más preocupante, fue candidata en Tamaulipas y asegura que sus datos y firma fueron utilizadas para justificar gastos por más de 7 millones de pesos de los cuales no recibió nunca un peso.

¿En Querétaro de cuánto fue el trinquete?

DE REBOTE

La libertad que hoy le otorgó un juez a Alejandro Ochoa Valencia lo pone en el centro de las decisiones del municipio de Colón, a través de su familia operó para que Manuel Montes se alzara con el triunfo en ese municipio. ¿Seguirán los disparates?

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar