Fuerza de voluntad …política | ¡Con ellas todo, sin ellas nada!

Esta semana conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, reconocemos sus grandes batallas pero al mismo tiempo no debemos olvidar los grandes pendientes en la materia que tenemos como país.

Hoy digo con mucho orgullo que soy miembro de la primera legislatura federal en paridad total de toda la historia del país, resultado de una lucha histórica, de mujeres alzando la voz y caminando para exigir se respeten sus derechos políticos. Hace casi 70 años lograron poder votar y participar en la política, hoy soy compañero de mujeres talentosas que están llevando el rumbo de la Cámara de Diputados.

Para comenzar, debemos visibilizar el terrible problema que estamos viviendo de la violencia contra la mujer y asumir el desafío de luchar para erradicarla. Tristemente, 11 mujeres son asesinadas diariamente, por eso no podemos descansar y dejar de trabajar hasta que sepamos que nuestra mamá, hija, hermana, amiga, compañera, pueda caminar tranquila en las calles.

La pandemia acrecentó y agudizó la violencia, se incrementó en un 81% las agresiones contra mujeres. El 66% de mujeres son víctimas de algún tipo de violencia. Además, en el confinamiento las mujeres terminaron teniendo 3 trabajamos al mismo tiempo y aún así ganan 35% menos que los hombres.

Por eso aquí quiero enviar un mensaje especial a todas ellas, no podemos permitir que ningún agresor llegue a posiciones de poder.

El colocar una valla fuera de Palacio Nacional no significa que el presidente tenga miedo, quiere decir que no le importa en lo absoluto ningún tema relacionado con las mujeres. Debemos seguir alzando la voz, no debemos permitir se minimice la terrible realidad de violencia que sufren las mujeres, no podemos dejar que mientras el Gobierno federal gasta miles de millones en sus obras faraónicas, no se asignó ni un solo recurso para atender la violencia contra las mujeres, eliminaron el presupuesto para los refugios para mujeres violentadas y desaparecieron las estancias infantiles.

Los retos son sumamente grandes y aunque a veces pareciera muy decepcionante y desesperanzador el contexto en el que nos encontramos, a todos nos mueve el ánimo de que si se puede, y que juntos podemos salir adelante. Esta lucha y causa es universal, nos involucra a todas y todos.

Recordemos que a pesar de todos los obstáculos que las mujeres han encontrado en la historia, ante la adversidad, nunca se han detenido.

Estoy convencido que si desde nuestras trincheras ponemos nuestro trabajo y granito de arena podemos lograr un México más justo. Con firmeza les digo: ¡con ellas todo, sin ellas nada!

* Diputado Federal del PAN