Fuerza de voluntad… política | El comienzo de una dictadura

Si tenían duda del autoritarismo de Morena y su gobierno, ahora es más difícil ocultarlo. Cada que pueden intentan violar las leyes, la Constitución, utilizan el poder para modificar a su beneficio las leyes, aprueban reformas sin escuchar y solo acatan instrucciones, se creen superiores a las reglas democráticas, legislan con engaños y de forma autoritaria.

La semana pasada, en el Senado de la República, Morena y sus aliados, haciendo uso de su mayoría, aprobaron la ampliación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 2 años más. Todo bajo un proceso opaco, mediante una ley secundaria registrada de último momento.

Esto no solo significa el principio de una dictadura, si no una clara inconstitucionalidad y un golpe a nuestra democracia. ¿Por qué? Porque todos somos electos por un periodo determinado, los ministros de la Suprema Corte también son electos por las y los senadores. Si se cambian las reglas y solo se intenta perpetuar en el poder, es el comienzo del camino autoritario.

Hay que ser claros, la Constitución establece la permanencia de cuatro años en el cargo y no hay reelección, por lo que por ningún motivo se puede extender este periodo cuando ya se está en ejercicio de sus funciones, y mucho menos se puede pensar que una ley secundaria está por encima de la Constitución.

Esta semana se estará discutiendo el tema en la Cámara de Diputados. Mi postura es en contra completamente, porque no me voy a quedar callado ante los atropellos a la Constitución, no quiero un México autoritario ni dictatorial, no creo en la concentración del poder por una sola persona o un solo partido, voy a levantar siempre la voz ante los deseos de perpetuarse en el poder, creo firmemente en la democracia, en la división de poderes, en los contrapesos y en que todas las voces sean representadas.

Si la lealtad ciega de Morena aprueba esto, no nos vamos a rendir y acudiremos a la Corte para presentar una acción de inconstitucionalidad y le pediremos que rechace esa modificación. Que quede claro, no vamos a tolerar ningún atentado contra las instituciones mexicanas y el equilibrio de poderes, y le pedimos al partido en el poder que frene sus planes autoritarios y dictatoriales porque poco les falta para que ahora quieran ampliar también el periodo del Presidente de la República.

Ya tuvimos el caso de Jaime Bonilla en baja California, lo bueno es que la misma Corte fue quien frenó sus deseos dictatoriales, por lo que esperamos tengan la misma congruencia para rechazar este albazo legislativo.

Es muy peligroso que el presidente y su partido quieran todo el poder y control, que no sepan gobernar y solo estén destruyendo a nuestro país. La buena noticia es que ya se van, México está cansado y Morena va a perder la mayoría en la Cámara de Diputados el próximo 6 de junio.

Facebook: Felifer Macías

Twitter: @FeliFerMacías

Instagram: @FeliFerMacías

*DIPUTADO Y CANDIDATO DEL PAN