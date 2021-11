El presidente envió el paquete de Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal a la Cámara de Diputados, pero como es costumbre del oficialismo, ninguno de los diputados de mayoría quiso revisar el tema, no escucharon a expertos, no analizaron propuestas que hizo la oposición, es más les puedo asegurar que ni ellos mismos conocen la reforma, pero tienen la instrucción de su líder de aprobarla sin cambios, y eso es tal cual lo que hicieron.

Estamos en medio de una crisis económica, y en lugar de trabajar en la reactivación, en atraer inversiones y generar empleos, Morena castiga a las familias mexicanas.

La semana pasada Morena y sus aliados aprobaron el paquete fiscal, pero quiero destacar dos grandes temas que incluyeron y tienen graves afectaciones.

Primero, tienen un “gran regalo” para los jóvenes que cumplan 18 años. Pretenden incluirlos en el padrón de contribuyentes, que saquen su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), aunque no trabajen o no tengan ninguna actividad económica. El gobierno federal quiere sacar dinero de donde sea, y ahora proponen mecanismos abusivos de recolección a quienes lo que necesitan son apoyos para estudiar, para emprender o conseguir su primer empleo. Lo peor aquí es que todos estarán sujetos a penas de multas si no pagan los impuestos. No tienen ingresos, pero sí tendrán que pagar impuestos, así la incoherencia de este gobierno.

La segunda parte que también es gravísima es el ataque a la sociedad civil organizada, en específico contra las donatarias autorizadas. Hay miles de organizaciones civiles que ayudan a la sociedad, en tratamientos para enfermedades graves, unas apoyan a mujeres que viven con cáncer de mama, otras para ayudar a jóvenes que quieren estudiar, entre muchas más. Todas ellas han generado esos apoyos gracias a apoyos de empresas, pero lo que pasa con esta nueva Miscelánea Fiscal es que les quieren recortar el recurso, eliminar en la mitad la capacidad de deducción de las empresas para apoyar a estas asociaciones, cuando es de la única manera que pueden subsistir.

Piensen en todas las personas que reciben ayuda, que el Gobierno no se los da, y ahora no podrán acceder a ellos porque Morena les sigue quitando recursos, apoyos y ayuda a quienes más lo necesitan.

Ahora le toca al Senado dar la batalla para frenar este grave atropello y cuentan con que los legisladores de Acción Nacional no nos cansaremos de defender a las familias mexicanas, sus intereses, desarrollo y bienestar. Cuentan con nosotros.





