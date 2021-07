Fuerza de voluntad… política | La realidad del desabasto de medicinas

Los últimos días vimos marchas y protestas de padres con niñas y niños con cáncer porque sus hijos no cuentan con las medicinas ni los tratamientos necesarios para seguir luchando contra esta enfermedad. Demasiado dolor es que tengan que enfrentar esta situación, para añadirle la angustia e incertidumbre que los hospitales no cuentan con lo que puede salvarles la vida.

Pero en realidad, ¿por qué no hay dinero para atender a las niñas y niños con cáncer? Hay que ser muy claros, no es por las tonterías que dice el subsecretario López-Gatell ni por sus falsas conspiraciones golpistas, es por la misma razón que este Gobierno federal desapareció recursos para los fideicomisos en ciencia, investigación y tecnología, para atletas de alto rendimiento, cultura, emprendimiento. Es porque ninguno de estos beneficiarios son rentables para el gobierno, no son una buena inversión. Si al Estado le cuesta $100 atender a un niño con cáncer, la decisión de este gobierno es mejor gastarlo en 10 dádivas de $10 o 100 de $1.

Lo único que le interesa al gobierno actual es tener clientelas que pueda refrendar cada 3 años con un único propósito electoral. Esta es la política frívola, inhumana, insensible del gobierno de Morena.

Pero me pregunto de qué le sirven tantas dádivas si la gente no puede ir a un hospital para adquirir los medicamentos que requiere, sobre todo que eran los que recibían con el Seguro Popular. Si el desastre del INSABI que aprobaron colapsó el sistema de salud y han puesto miles de vidas en riesgo, si sus recortes presupuestales han dejado a muchos jóvenes sin oportunidades de estudiar y desarrollarse, si miles de familias viven angustiadas porque quitaron recursos para más patrullas y más policías, si miles de personas perdieron su ingreso porque las empresas han cerrado.

Seamos honestos, ¿para qué sí hay dinero? ¡Para los caprichos presidenciales! Para lo que el presidente quiera y beneficie solo a sí mismo. Para una Refinería de Dos Bocas que nunca se va a terminar, que se inunda cada 15 días y con la cual están tirando miles de millones de pesos de la gente. Para un aeropuerto como el de Santa Lucía, donde nunca van a aterrizar aviones comerciales y han desperdiciado muchísimo dinero.

En septiembre llegará el paquete fiscal, y ahí no va a haber excusas ni pretextos. Las y los diputados de Morena deben dejar claro cual es su prioridad, porque ahí debe de estar el recurso suficiente para atender el desabasto de medicinas y tratamientos, no nada más de niñas y niños con cáncer, para la población en general.

Como diputados federales del PAN, daremos la lucha, alzaremos la voz por miles de familias y lucharemos por un presupuesto que atienda todas las necesidades de las familias mexicanas, pondremos como prioridad su salud y no más las obras faraónicas del presidente. Como también seguiremos exigiendo la renuncia de Jorge Alcocer, Secretario de Salud, de Hugo López-Gatell, subsecretario, por el desastre que tienen en nuestro sistema de salud y no dar una respuesta puntual a las demandas de las y los mexicanos.

Facebook: Felifer Macías

Twitter: @FeliFerMacías

Instagram: @FeliFerMacías

*DIPUTADO DEL PAN