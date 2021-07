Fuerza de voluntad… política | México líder, pero en espionaje

Hace una semana, se revivió en nuestro país un escándalo de talla mundial y nacional con la revelación de listas de víctimas del “malware”, un software de espionaje. Hay que ser claros, el espionaje es un delito, aunque en nuestro país no quieran darle la importancia que merece.

El software “Pegasus” fue diseñado para combatir al crimen organizado y el terrorismo, con el cual se se logra capturar la cámara o el micrófono de un celular. Pero lo que en verdad sucedió es que se utilizó para espiar a políticos, líderes de la oposición, periodistas, activistas, diplomáticos.

Fue descubierto que más de 50 mil celulares fueron interceptados, espiados en 45 países, dentro de los cuales destaca México como número 1 con más de 15 mil números intervenidos. El Gobierno federal, como con muchos otros temas trascendentales para le país y sus habitantes, minimizó el tema con una mañanera, donde intentó afirmar que eso ya no ocurre con su gobierno y debemos creerle solo así, pero lo que no entiende es que no se trata solo si a ellos lo espiaron, es un asunto mucho más grave, estamos hablando de un delito de 6 a 12 años de prisión para quien intervenga las comunicaciones de manera indebida.

No es un tema del presidente o del actual gobierno, no es algo de si ellos quieren investigar o rendir cuentas, se debe hacer una investigación completa de lo sucedido. El caso trasciende no solo al espionaje, sino también al desvío de fondos y recursos públicos.

Las primeras investigaciones señalan que para hacer la contratación, se triangularon recursos públicos a una red de 10 empresas fachada con destino a Israel y Estados Unidos. Por lo tanto, no es solo de quien afectó o no, un Estado que verdaderamente quiere combatir la corrupción, los delitos y el espionaje, debe poner de manera transparente toda la información, sancionar a quienes abusaron y llevaron a cabo esta acción represora desde una institución gubernamental. Esto es lo que se espera del Gobierno federal.

Las y los legisladores de Acción Nacional exigiremos una investigación completa, un informe detallado de los contratos con ésta y cualquier otra empresa contratada para realizar espionaje, tanto en el presente como en el pasado. Además, que den a conocer si hoy en día se sigue utilizando ese servicio en alguna dependencia del gobierno y no sigan contribuyendo a la impunidad.

Quiero reiterar, nada ni nadie, ni hoy ni nunca, puede ser objeto de espionaje. Esto es un asunto formal que exige la máxima atención porque ningún pacto quita el abuso y violación de derechos humanos que representó el espionaje a más de 15 mil mexicanos.

Facebook: Felifer Macías

Twitter: @FeliFerMacías

Instagram: @FeliFerMacías

*DIPUTADO FEDERAL DEL PAN