Fuerza de voluntad… política | Mi voto en contra de la reforma eléctrica

Seguramente has escuchado sobre la Reforma Eléctrica que quiere aprobar Morena, yo he repetido incansablemente que MI VOTO ES EN CONTRA pero quiero explicarte a detalle el motivo y porqué es un engaño que solo afectará a las familias mexicanas de distintas maneras.

La semana pasada hubo un apagón de redes sociales. ¿Crees que afectó tu vida diaria, tu trabajo y tus comunicaciones? Pues esta reforma afectará todo eso aún más.

Primero, terminarás pagando más en el recibo de la luz porque quieren apostar a la generación de energía a raíz del combustóleo, que además de ser la más contaminante es la más cara e ineficiente para el mundo actual.

Verás una mayor deficiencia en el servicio eléctrico porque pretenden imponer a la CFE como responsable de al menos el 54% del suministro. Si ésta administración federal ya tiene el récord de apagones, ahora imagínate cómo funcionará con tal imposición de la cual no tienen la capacidad para realizarla.

Tercero, la grave afectación al medio ambiente. La apuesta por la energía a través de combustibles fósiles afectará aún más nuestro entorno. Todo México está resintiendo los estragos del cambio climático con múltiples fenómenos meteorológicos y parece que Morena no entiende o no le importa afectarlo más.

Además, en plena crisis económica, están ahuyentando la inversión lo que significa menor generación de empleo. Pretenden cancelar contratos de empresas de la iniciativa privada que hoy en día están ya generando en el país energía limpia y renovable, la más barata y que no contamina, y que también ya están dando empleos a mexicanos.

Te has de preguntar si no tiene beneficio alguno, ¿por qué Morena quiere aprobar este capricho presidencial? Es muy fácil, el gobierno federal quiere más dinero, más recursos y más poder para ellos.

Por eso hay tanta insistencia del presidente. La semana pasada dedicó varios minutos de su mañanera para tratar de intimidar a las y los legisladores que votarán en contra, advirtió que nos evidenciaría y expondría.

Solo quiero decirle que no nos va a amedrentar, NO cuente con nuestro voto ni nuestro apoyo. Acción Nacional no votará por una reforma que perjudicará la economía, la salud, el medio ambiente, la inversión y el empleo. Tenemos la firme convicción de generar energías limpias y baratas para México, proteger los intereses de las familias mexicanas, cuidar al país de los golpes brutales de Morena y de cuidar la luz que ya es de las y los mexicanos, no de Andrés Manuel y mucho menos de Manuel Bartlett.





