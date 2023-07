“Para que la justicia pueda proteger el ejercicio de la democracia, es preciso que esté perfectamente independiente del Poder; llámese el poder autoridad pública o llámese el pueblo o llámese el Presidente de la República; […] sólo de esta manera podrá proteger los derechos de la democracia”. Cualquiera podría pensar que estas palabras fueron pronunciadas la semana pasada por algún político de oposición en algún espacio de opinión; en realidad fueron pronunciadas hace 130 años por el entonces diputado Justo Sierra en medio de un álgido debate sobre la inamovilidad judicial.

En 1893, el debate para garantizar la inamovilidad judicial en la Constitución tenía como objetivo fortalecer la independencia del Poder Judicial para mejorar sustancialmente la impartición de justicia. Si hoy estamos hablando del mismo tema es porque el presidente de la República y su grupo político han emprendido una persecución sin precedentes contra el mismo Poder Judicial, para debilitarlo. Pocas veces es tan evidente cómo los actos de un gobernante nos podrían llevar a retroceder más de 100 años en el tiempo.

Es muy claro por qué López Obrador -un presidente obsesionado con la historia– está tan irritado con el Poder Judicial de la Federación en general y con los ministros de la Suprema Corte en particular. Las recientes resoluciones de la SCJN han declarado la invalidez de una gran cantidad de reformas impulsadas directamente por el Presidente, aunque se presentaran a través de legisladores de su partido. El coraje del presidente es que alguien se haya atrevido a contrariar su voluntad, lo cual refleja -como lo he afirmado en otras ocasiones- su talante dictatorial.

Hay que aclarar que hay razones jurídicas de sobra para establecer la inconstitucionalidad de las reformas que ya se declararon inválidas, pero López Obrador y el Morenismo no reconocen que todo se debe a la forma ilegal de su proceder y, como siempre, prefieren culpar a otros de lo que es resultado de sus errores. Por ello, ahora han abierto un nuevo capítulo en la persecución contra los ministros de la Suprema Corte al presentar una denuncia de juicio político contra 4 de ellos con la intención de destituirlos.

Como Copresidente de la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos lo anticipé desde el momento de la instalación y lo reitero hoy: no permitiré que esta Subcomisión sea utilizada para ejercer ninguna burda venganza política. Es claro que no hay elementos para proceder contra los ministros de la SCJN y no daremos ni un paso adelante para procesar esta ni ninguna otra denuncia que tenga como objetivo amedrentar al Poder Judicial.

El propio Justo Sierra, parafraseando al jurista estadounidense Joseph Story, afirmó: “sin independencia de la justicia, no hay justicia, y sin justicia no hay propiamente instituciones: la República se llama despotismo”. Al pretender destituir a los ministros de la SCJN, hoy AMLO se pone históricamente del lado de la figura del dictador Santa Anna, quien removió y desterró magistrados. La diferencia en la historia la haremos quienes, con nuestra firme oposición, esta vez protegeremos al Poder Judicial y con ello, a la República.





*Diputado Federal PAN